El peronismo unido arrasó en San Juan y Cambiemos suma otra derrota

El peronismo unido consiguió un contundente triunfo en San Juan de la mano del gobernador Sergio Uñac, quien logró su reelección. El candidato del Frente Todos ratificó su mensaje de respaldo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y pidió a los distintos referentes opositores que busquen un acuerdo para sacar a Cambiemos de la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. Junto con los malos resultados en Misiones, el presidente Mauricio Macri recibió otra mala noticia para sus intenciones de sentarse por otros cuatro años en el sillón de Rivadavia. “Sería muy importante que Sergio (Massa) participara de esta amplia convocatoria a la unidad. Todos le reconocemos su trayectoria, su trabajo respecto de lo institucional cuando fue intendente y también desde lo político. Cuanto más amplio sea el frente, seguro mayores ideas se podrán aportar y mejor será el proyecto”, respondió el gobernador ante una pregunta de PáginaI12 en la conferencia de prensa, luego del triunfo por más de 20 puntos frente al intendente Marcelo Orrego, candidato del frente Con Vos, expresión local de Cambiemos.

Los resultados oficiales del escrutinio arrojaron un número muy similar al obtenido el 31 de marzo en las primarias, dado que en la categoría a gobernador no hubo competencia interna en los distintos espacios. El gobernador conseguía una tendencia irreversible con el 55,84 por ciento de los votos, mientras que Orrego mejoró un poco y llegó al 33,87. El tercero, Martín Turcumán, bajaba de superar por poco los 4 puntos a obtener 3,98.

A mediados de la última semana, ya con el resultado electoral prácticamente consolidado, Uñac había decidido expresar sus preferencias por la fórmula presidencial Fernández-Fernández. Lo hizo en un “locrazo” organizado por el referente local de Unidad Ciudadana, Ruperto Godoy. Allí destacó la “grandeza” de Cristina Kirchner de cederle el primer lugar al ex jefe de Gabinete, con quien Uñac tiene muy buen diálogo. Incluso reveló que conversaron el último viernes y que viajará en los próximos días a Buenos Aires para sellar su apoyo con una foto.

La elección de ayer fue el alejamiento definitivo de Uñac de otras opciones electorales como Consenso 19, del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, o de Alternativa Federal, espacio que fue perdiendo en las últimas semanas a los gobernadores que en su momento habían participado o coqueteado con integrarse. Se trata de casos como el de Domingo Peppo (Chaco), Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Lucía Corpacci (Catamarca) o el mismo Uñac, quien hace ya casi un año se alejó de la fuerza fundada por Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y Juan Schiaretti.

“El peronismo es uno solo en todo el país, nuestra filosofía es la misma, nuestros valores son los mismos y nuestras banderas, por las que luchamos, son las mismas”, expresó ayer José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan y titular del PJ a nivel nacional. El diputado nacional fue uno de los primeros dirigentes en celebrar el triunfo. “Felicitaciones Sergio Uñac y a todo el pueblo de San Juan por una gran elección. Trabajaremos entre todos para darle forma a la esperanza en toda la Argentina”, tuiteó anoche Alberto Fernández. “Felicitaciones Sergio Uñac por el triunfo en San Juan. Es un reconocimiento a la gran gestión de los últimos cuatro años. Te deseo lo mejor para lo que se viene”, hizo lo propio Sergio Massa, un rato antes.

El resultado de ayer fue también una fuerte señal para el líder del Frente Renovador, quien fue mandatado por su congreso partidario para negociar con les Fernández la constitución de un frente electoral que derrote a Cambiemos. En el entorno de Uñac consideraban que la posibilidad de una primaria entre Massa y Alberto Fernández podría dar un buen resultado, ya que eso le permitiría al ex intendente de Tigre no perder su propia identidad. “Lo de San Juan, que ha sido un modelo interesante, que nos ha permitido ponernos al frente de una construcción y de una convocatoria plural, no quiere decir que todos pensemos lo mismo, porque hay matices, pero el gran desafío ha sido articular disensos y en San Juan lo hemos logrado”, expresó Uñac a pocas horas del comienzo de la votación. Como si el destinatario no fuera suficientemente claro, remató: “Si de la mano de la unidad hoy logramos un buen resultado, sería necio no lograr lo mismo en el orden nacional”. Respaldado por ese 55 por ciento de los votos, Uñac recordó que en otras elecciones el líder del Frente Renovador contribuyó a que se lograra la unidad de los distintos sectores políticos en la provincia.

Desde la mañana, las elecciones se desarrollaron con total normalidad. El gobernador aprovechó la presencia de medios de todo el país para posicionarse a nivel nacional. “Con Alberto hemos conversado durante mucho tiempo y conozco su trayectoria, que me parece importante”, afirmó Uñac, quien también envió un respaldo a la fórmula bonaerense compuesta por el ex ministro Axel Kicillof y la intendenta de La Matanza, Verónica Magario. “Es una muy buena alternativa”, expresó.

“Desde de Alternativa Federal, también tocando a Roberto Lavagna y la fórmula Fernández-Fernández tenemos que poder sentarnos a dialogar”, insistió Uñac antes de ir a festejar el triunfo a la sede del PJ provincial. Consultado por la posibilidad de que exista un Plan V, aseguró que “el rival debería ser el propio Presidente. Si él se corre, quiere decir que fracasó. Y si no funcionó con él, ¿por qué debería funcionar con alguien que es de su propio equipo?”, preguntó.

Si bien Macri y demás integrantes del gabinete se mantuvieron al margen de la campaña, el resultado fue una ineludible derrota para el oficialismo: el principal partido del Frente Con Vos es Producción y Trabajo, cuyo máximo referente es el senador Roberto Basualdo, miembro del interbloque Cambiemos. Orrego buscó provincializar la elección y casi no hizo campaña luego de las PASO. De todas maneras, los partidos que hoy forman parte de Con Vos, en las legislativas de 2017 formaron la misma alianza pero con el nombre diseñado por el equipo de marketing de Marcos Peña y Jaime Durán Barba.