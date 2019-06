Chicos que crecen: “Depender de vos te obliga a crecer de golpe”

A Jimena le llama la atención que las que fueron sus maestras en el Jardín Chepachén, la encuentran en la calle, la reconocen enseguida y se asombran de su crecimiento.

Es que Jimena Torres recorrió muy rápidamente el camino que la llevó de los primeros palotes en el Jardín a viajar a Buenos Aires, recibirse de licenciada en Psicopedagogía y volver a Río Grande donde actualmente es una profesional en franco desarrollo.

Remarca con precisión las incumbencias de su título profesional, porque “muchos creen que nos dedicamos sólo a los niños». “Cuando a un niño o a un adulto le cuesta aprender, ahí aparecemos las psicopedagogas”, define con sencillez.

Por eso de los caminos que el destino nos marca, Jimena admite que podría haber estudiado para Maestra Jardinera, pero concluyó que “no era lo mío”.

Viajó de muy niña entonces a Buenos Aires, siguiendo los pasos de su hermana mayor y se anotó en la Universidad del Salvador, donde terminaría la cursada en el exacto tiempo previsto.

Alejarse para crecer

“Salimos con un montón de miedos”, reconoce y advierte que dejar la familia para estudiar en el norte “es difícil pero muy gratificante”.

Mientras cursaba la carrera, buscaba modos de aliviar la carga económica para sus padres. “Hasta trabajé de moza en la empresa de eventos de una amiga”. “La etapa de la facultad y depender de vos, te obliga a crecer de golpe”, enseña Jimena, ya totalmente madura.

Respecto de por qué no se quedó a ejercer en la gran ciudad, la respuesta es la misma de casi todos los jóvenes que pasaron por “Chicos que crecen” para dialogar con Marita Romero: la irresistible atracción del grupo familiar. “Tengo un hermano más chico, que me tiraba muchísimo, me quise volver por él”, recuerda, no sin emoción.

Y entonces, sí: “Ahí me di cuenta de que éste es mi lugar”. La ciudad natal, las raíces, el nido de donde se partió a donde se regresa para llenar de orgullo a la familia.

