El Banco Central podrá vender reservas para controlar el dólar

Para el economista y consultor Gabriel Rubinstein, «parece bien que se deje librado al criterio del Banco Central la intervención. No sé si está limitado el monto, pero en principio es una cosa realmente importante que facilita que no se dispare el dólar. Me gustaría que el techo estuviera en 49 pesos y le permitieran vender USD 2.000 millones masivamente a ese nivel».