Muestra fotográfica por Malvinas en la histórica torre de agua

Este viernes a las 19 horas quedó inaugurada la muestra fotográfica denominada “Cronología de una guerra “Malvinas 1982” en la emblemática Torre de Agua. El evento fue acompañado por veteranos de guerra que llegaron desde el norte del país para la Vigilia.

El evento estuvo encabezado por la Secretaria de Producción y Ambiente, Sonia Castigline, y el subsecretario de la misma cartera, Mariano Zulueta.

Luego de la presentación, la Directora de Turismo, Stella Alazard, indicó: “Estamos felices por este evento, que además tiene como particularidad que coincide con la reapertura de la Torre de Agua luego de haber permanecido cerrada por un mes para reacondicionarla” destacó.

La muestra estará “abierta al público de lunes domingo de 16 a 20 durante todo el mes de abril”, detalló.

Por su parte, la Secretaria de Producción, Sonia Castiglione valoró el “esfuerzo que siempre realiza la dirección de Turismo en preparar este tipo de eventos, para que los vecinos puedan recordar los valerosos actos llevados por quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía. Con esta muestra los vecinos podrán enriquecer el conocimiento sobre los hechos ocurridos durante la guerra de Malvinas, y complementarlo con los demás eventos que se preparan en la ciudad, como es la carpa de la dignidad” ejemplificó.

En relación a la temática de la muestra, la funcionaria recordó que “se trata de una muestra fotográfica que se basa en el libro de Román Lejtman”.

Finalmente, uno de los presentes, Texera Osvaldo Daniel, quien es Veterano de Guerra proveniente de la ciudad Gualeguay, Entre Ríos, visitó por primera a vez la ciudad invitado para participar de la vigilia, “yo pertenezco al centro de veteranos de guerra de Malvinas de Paraná, que abarca toda la provincia de Entre Ríos. Nunca había vendió a la ciudad, pero siempre sabía que era la cuna de la vigilia, y decidimos venir”.

En relación a como se vive Malvinas en rio grande, el veterano Texera destacó “es muy fuerte, yo no lo he visto en ningún otro lugar. En otros lados se recuerda, pero es muy leve, no es tan fuerte como acá”. Además se mostro conmovido por “el acompañamiento del pueblo, de la gente, que no lo he visto en otro lados”, concluyó.

…