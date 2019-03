Lanzaron la campaña “Si ensucias, no te votamos”

El tesorero del un paseo comercial céntrico de la ciudad santafesina de Rosario-, Miguel Marcogliese, dijo que “sería una pena” que tras “el embellecimiento” de la zona “los políticos la ensuciaran”.

“Desde hace un año venimos trabajando en el embellecimiento del paseo, porque es una de las zonas más ricas por los edificios históricos y lo que representa culturalmente”, dijo Marcogliese.

El comerciante señaló que durante las campañas se “suelen pegar carteles, pintan cordones y sendas de veredas” por lo que, abundó, “les vamos a pedir muy encarecidamente que no nos ensucien”. “Por eso lanzamos la campaña”, sostuvo.

A la iniciativa, que se presentó en la Asociación Empresaria de Rosario (AER), se sumaron también integrantes del Centro Comercial Calle San Luis, la Asociación Peatonal Córdoba y Paseo Pellegrini de esta ciudad.

“Queremos una ciudad limpia, que no nos ensucien las paredes, que no nos pinten y que no nos peguen carteles, para tener nuestro centro comercial limpio para recibir a todos nuestros clientes, rosarinos y de otros lugares que vienen a comprar y pasear”, dijo Miguel Rucco, presidente de Paseo San Luis.

Su par Sebastián Vanzini, de la Asociación Peatonal Córdoba, sostuvo que durante la campaña electoral que ya se inició “queremos escuchar ideas, no queremos que se llene de panfletos y carteles” porque, puntualizó, “no es bueno arrancar con malos ejemplos”.

Fuente: Télam