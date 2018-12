Quieren traer a Río Grande la Maratón Sustentable

Ana Flores y Guillermo Areco están impulsando la iniciativa de que los organizadores de la ‘Maratón Sustentable’ puedan elegir a Río Grande como epicentro de la Maratón Sustentable, evento que es impulsado también por la prestigiosa cadena televisiva ESPN.

“La Maratón Sustentable se corre en la Argentina en dos lugares que son Tres Lagos (Santa Cruz) y Catamarca; justamente nosotros participamos en la edición que se llevó a cabo en Tres Lagos los días 18,19 y 20 de noviembre”, explicó Ana Flores.

Agregó que “Maratón Sustentable tiene como eje principal el cuidado del medio ambiente, la concientización sobre el cuidado que tenemos que hacer para preservarlo. La carrera en sí es algo complementario porque tiene que ver con la integralidad de un cambio de vida, de actitud frente al medio ambiente que es lo principal; el de cuidar el lugar donde vivimos y cuidarnos nosotros mismos”.

“La gente de Maratón Sustentable tiene la firme intención de traer este evento a Río Grande, seguramente estarán llegando a la ciudad para delimitar cuál sería el posible circuito y demás”, aseguró la entrevistada.

Propuesta

Con esta presentación al vicegobernador Juan Carlos Arcando, Ana Flores se esperanzó en que se el inicio de una gestión gubernamental para que se pueda cristalizar la propuesta. “Sería muy bueno que la Maratón Sustentable pudiese llegar a Río Grande y por ese motivo estamos acercando la propuesta a todos para que sepan de qué se trata y que Maratón Sustentable sea posible también en esta ciudad”.

En tanto Guillermo Areco explicó que “la Maratón Sustentable se corre en cuatro distancias, que son: la de cuatro kilómetros, diez, veintiún y cuarenta y dos kilómetros. La distancia más corta, la de cuatro kilómetros, es por lo general la más participativa en la que se invita a la comunidad a participar, las otras son más competitivas y requieren una preparación especial”.

Añadió que “la Maratón Solidaria invita a un grupo de personas de distintos países y de diferentes provincias para conocer el lugar, para promocionarlo turísticamente, para generar otras cosas que no son la competencia en sí, sino también valores. El evento se lleva adelante durante tres días en los que se comparten otras actividades, no solo la carrera, sino también alguna visita turística guiada a algún lugar representativo de la zona; asimismo incluye una forestación, la carrera tiene un acompañamiento que no es con vehículos motorizados”.

La Maratón Sustentable es gratuita, los trofeos son confeccionados con material reciclado al igual que las remeras que son de material ecológico.