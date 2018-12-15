Esperando el verano: Cómo estará el tiempo este fin de semana

PRONOSTICO METEOROLOGICO
VALIDO PARA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018.-
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RIO GRANDE
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO EN LA TARDE. NUBOSIDAD EN AUMENTO Y PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.
VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: OCASIONAL REDUCIDA POR CHAPARRONES.
TEMP MAX: 14/16°C
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TOLHUIN
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO EN LA TARDE. NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.
VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: OCASIONAL REDUCIDA POR CHAPARRONES.
TEMP MAX: 13/15°C
- USHUAIA
TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE.PARCIAL CUBIERTO.
VIENTO: SUAVES 4/6 KT DIRECCION VARIABLE, DESDE LA MAÑANA AFIRMANDOSE NOROESTE EN AUMENTO A REGULARES 30/40 KMH Y FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.
VISIBILIDAD: BUENA
TEMP MÁX: 12/14°C
- RIO GALLEGOS
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO .POCO NUBOSO A PARCIALMENTE NUBLADO.
VIENTO: LEVES 10/20 KMH SECTOR OESTE, DESDE LA MAÑANA AFIRMANDOSE NOROESTE EN AUMENTO A MODERADOS 20/30 KMH CON PERIODOS DE FUERTES 40/50 KMH.
VISIBILIDAD: BUENA EN GENERAL.
TEMP MÁX: 17/19 °C
VALIDO PARA EL SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018
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RIO GRANDE
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.
VIENTO: FUERTES 40/50 KMH A MUY FUERTES 50/60 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.
TEMP. MIN: 3/5 C.-
TEMP. MAX: 17/19º C.-
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TOLHUIN
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.
VIENTO: FUERTES 40/50 KMH A MUY FUERTES 50/60 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.
TEMP. MIN: 3/5 C.-
TEMP. MAX: 15/17º C.-
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USHUAIA
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH NOROESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.
VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.
TEMP MIN: 3/5°C
TEMP MÁX: 15/17°C
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RIO GALLEGOS
TIEMPO: CALIDO Y HUMEDO. VENTOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH NOROESTE, DESDE LA TARDE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH Y MUY FUERTES 28/33 KT CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: AFECTADA DURANTE CHAPARRONES.
TEMP MIN: 4/6°C.
TEMP MÁX: 23/25°C
VALIDO PARA EL DOMINGO 16 DE DICIEMBRE DE 2018
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RIO GRANDE
TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO .PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES. DESCENSO DE TEMPERATURA.
VIENTO: REGULARES 30/40 KMH NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES DISPERSOS.
TEMP. MIN: 4/6 °C
TEMP. MAX: 12/14°C
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TOLHUIN
TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO .PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.DESCENSO DE TEMPERATURA.
VIENTO: REGULARES 30/40 KMH NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES DISPERSOS.
TEMP. MIN: 4/6 °C
TEMP. MAX: 12/14°C
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USHUAIA
TIEMPO: FRIO Y VENTOSO. NUBOSO CON CHAPARRONES NIVEOS. DESCENSO DE TEMPERATURA.
VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.
VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES/ OCACIONAL NIVEOS.
TEMP MIN: 2/4°C
TEMP MÁX: 7/9°C
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RIO GALLEGOS
TIEMPO: FRESCO CON DESCENSO DE TEMPERATURA. VENTOSO, PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.
VIENTO: FUERTES 40/50 KMH Y MUY FUERTES 50/60 KMH SUDOESTE CON RAFAGAS DE 90/100 KMH
VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.
TEMP MIN: 5/7°C.
TEMP MÁX: 13/15°C