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Esperando el verano: Cómo estará el tiempo este fin de semana

Pronóstico del clima para viernes, sábado y domingo. Informe exclusivo del meteorólogo Jorge Arias para ((La 97)) Radio Fueguina.

PRONOSTICO METEOROLOGICO

VALIDO PARA EL DIA VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2018.-

 

  • RIO GRANDE

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO EN LA TARDE. NUBOSIDAD EN AUMENTO Y PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.

VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: OCASIONAL REDUCIDA POR CHAPARRONES.

TEMP MAX: 14/16°C

 

  • TOLHUIN

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO EN LA TARDE. NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.

VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE EL MEDIODIA EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: OCASIONAL REDUCIDA POR CHAPARRONES.

TEMP MAX: 13/15°C

 

  • USHUAIA

TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO EN LA TARDE.PARCIAL CUBIERTO.

VIENTO: SUAVES 4/6 KT DIRECCION VARIABLE, DESDE LA MAÑANA AFIRMANDOSE  NOROESTE EN AUMENTO A REGULARES 30/40 KMH  Y FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.

VISIBILIDAD: BUENA

TEMP MÁX: 12/14°C

 

  • RIO GALLEGOS

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO .POCO NUBOSO A PARCIALMENTE NUBLADO.

VIENTO: LEVES 10/20 KMH SECTOR OESTE, DESDE LA MAÑANA AFIRMANDOSE NOROESTE EN AUMENTO A MODERADOS 20/30 KMH  CON PERIODOS DE FUERTES 40/50 KMH.

VISIBILIDAD: BUENA EN GENERAL.

TEMP MÁX: 17/19 °C

 

VALIDO PARA EL SABADO 15 DE DICIEMBRE DE 2018

 

  • RIO GRANDE

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO  Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.

VIENTO: FUERTES 40/50 KMH  A MUY FUERTES 50/60 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.

TEMP. MIN: 3/5 C.-

TEMP. MAX: 17/19º C.-

 

  • TOLHUIN

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO  Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.

VIENTO: FUERTES 40/50 KMH  A MUY FUERTES 50/60 KMH NOROESTE CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.

TEMP. MIN: 3/5 C.-

TEMP. MAX: 15/17º C.-

 

  • USHUAIA

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO  Y VENTOSO.PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH  NOROESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 70/80 KMH.

VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.

TEMP MIN: 3/5°C

TEMP MÁX: 15/17°C

 

  • RIO GALLEGOS

TIEMPO: CALIDO  Y HUMEDO. VENTOSO E INESTABLE CON CHAPARRONES

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH  NOROESTE, DESDE LA TARDE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  Y MUY FUERTES 28/33 KT CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: AFECTADA DURANTE CHAPARRONES.

TEMP MIN: 4/6°C.

TEMP MÁX: 23/25°C

 

VALIDO PARA EL DOMINGO 16  DE DICIEMBRE DE 2018

 

  • RIO GRANDE

TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO .PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES. DESCENSO DE TEMPERATURA.

VIENTO: REGULARES 30/40 KMH  NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES DISPERSOS.

TEMP. MIN: 4/6 °C

TEMP. MAX: 12/14°C

 

  • TOLHUIN

TIEMPO: FRESCO Y VENTOSO .PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.DESCENSO DE TEMPERATURA.

VIENTO: REGULARES 30/40 KMH  NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH  CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES DISPERSOS.

TEMP. MIN: 4/6 °C

TEMP. MAX: 12/14°C

 

  • USHUAIA

TIEMPO: FRIO Y VENTOSO. NUBOSO CON CHAPARRONES NIVEOS. DESCENSO DE TEMPERATURA.

VIENTO: LEVES 10/20 KMH NOROESTE, DESDE LA MAÑANA ROTANDO AL SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH   CON RAFAGAS DE 80/90 KMH.

VISIBILIDAD: REDUCIDA POR CHAPARRONES/ OCACIONAL NIVEOS.

TEMP MIN: 2/4°C

TEMP MÁX: 7/9°C

 

  • RIO GALLEGOS

TIEMPO: FRESCO CON DESCENSO DE TEMPERATURA. VENTOSO, PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES.

VIENTO: FUERTES 40/50 KMH Y MUY FUERTES 50/60 KMH SUDOESTE CON RAFAGAS DE 90/100 KMH

VISIBILIDAD: AFECTADA POR CHAPARRONES.

TEMP MIN: 5/7°C.

TEMP MÁX: 13/15°C

 