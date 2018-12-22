Cómo estará el tiempo en la previa de Navidad

PRONOSTICO METEOROLOGICO
CIUDAD DE RIO GRANDE
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VALIDO PARA EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.
CIELO: PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH OESTE Y NOROESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS ENTRE 80/95 KMH EN DISMINUCION HACIA LA NOCHE A REGULARES 30/40 KMH.
TEMP MAX.:15/17°C
TEMP MIN.:5/7°C
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VALIDO PARA EL DIA DOMINGO 23 DE DICIEMBRE
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y ALGO VENTOSO.
CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES PRECIPITACIONES EN LA TARDE.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH OESTE Y NOROESTE EN AUMENTO A REGULARES 30/40 KMH CON RAFAGAS DE 60/70 KMH EN DISMINUCION HACIA LA NOCHE A MODERADOS 20/30 KMH.
TEMP MAX.:15/17°C
TEMP MIN.:4/6°C
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VALIDO PARA EL DIA LUNES 24 DE DICIEMBRE
TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.
CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABILIDAD DE ALGUNAS PRECIPITACIONES DISPERSAS EN LA TARDE, DESPEJANDOSE HACIA LA NOCHE.
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH SECTOR OESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH, HACIA LA NOCHE EN PAULATINA DISMINUCION A MODERADOS 20/30 KMH.
TEMP MAX.:16/18°C
TEMP MIN.:3/5°C
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VALIDO PARA EL DIA MARTES 25 DE DICIEMBRE
TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.LEVE DESCENSO DE LA TEMPERATURA.
CIELO: MAYORMENTE SOLEADO EN LA MAÑANA A PARCIAL CUBIERTO EN LA TARDE
VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH SECTOR OESTE SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 30/70 KMH.
TEMP MAX.:13/15°C
TEMP MIN.:4/6°C