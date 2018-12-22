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Cómo estará el tiempo en la previa de Navidad

Pronóstico extendido para la ciudad de Río Grande. Especial para ((La 97)) Radio Fueguina, por el meteorólogo Jorge Arias.

PRONOSTICO METEOROLOGICO

CIUDAD DE RIO GRANDE

 

  • VALIDO PARA EL DIA SABADO 22 DE DICIEMBRE

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.

CIELO: PARCIAL CUBIERTO CON PROBABLES CHAPARRONES DISPERSOS.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH OESTE Y NOROESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS ENTRE 80/95 KMH EN DISMINUCION HACIA LA NOCHE A REGULARES 30/40 KMH.

TEMP MAX.:15/17°C

TEMP MIN.:5/7°C

 

  • VALIDO PARA EL DIA DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y ALGO VENTOSO.

CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABLES PRECIPITACIONES EN LA TARDE.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH OESTE Y NOROESTE EN AUMENTO A REGULARES 30/40 KMH CON RAFAGAS DE 60/70 KMH EN DISMINUCION HACIA LA NOCHE A MODERADOS 20/30 KMH.

TEMP MAX.:15/17°C

TEMP MIN.:4/6°C

 

  • VALIDO PARA EL DIA LUNES 24 DE DICIEMBRE

TIEMPO: FRESCO A TEMPLADO Y VENTOSO.

CIELO: NUBOSIDAD EN AUMENTO CON PROBABILIDAD DE ALGUNAS  PRECIPITACIONES DISPERSAS EN LA TARDE, DESPEJANDOSE HACIA LA NOCHE.

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH SECTOR OESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 70/80 KMH, HACIA LA NOCHE EN PAULATINA DISMINUCION A  MODERADOS 20/30 KMH.

TEMP MAX.:16/18°C

TEMP MIN.:3/5°C

 

  • VALIDO PARA EL DIA MARTES 25 DE DICIEMBRE

TIEMPO: FRESCO Y ALGO VENTOSO.LEVE DESCENSO DE LA TEMPERATURA.

CIELO: MAYORMENTE SOLEADO EN LA MAÑANA  A PARCIAL CUBIERTO EN LA TARDE

VIENTO: MODERADOS 20/30 KMH SECTOR OESTE SUDOESTE EN AUMENTO A FUERTES 40/50 KMH CON RAFAGAS DE 30/70 KMH.

TEMP MAX.:13/15°C

TEMP MIN.:4/6°C

 