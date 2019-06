Von der Thusen propone la creación de la Clínica Veterinaria Municipal

Río Grande.- En consonancia con el trabajo que viene llevando a cabo por la salud de las mascotas, el edil Von der Thusen consideró que “el Estado, en ciertas circunstancias, debe hacerse cargo ante la ausencia de una explotación de un servicio completo por parte del privado”.

En este sentido, remarcó que “hemos bregado por muchos temas que tienen que ver justamente con el cuidado de la salud animal y no hemos tenido respuestas ni consensos dentro del propio Estado, y tampoco del privado, como sucedió con el Colegio Público de Veterinarios, que se ha opuesto rotundamente al Proyecto de Guardias Veterinarias las 24 horas”.

Von der Thusen explicó que “ante esta situación no nos queda más opción que generar un ámbito público donde puedan atender a nuestras mascotas. Este Proyecto incluye desparasitaciones, atención médica primaria y de alta complejidad, atención de una guardia las 24 horas y a un costo mucho menor si se tiene en cuenta los valores que se manejan en las veterinarias privadas. El proyecto no sólo habla de la creación de la ‘Clínica Veterinaria Municipal’, sino también plantea sobre su estructura y la construcción de ésta, que llevará el nombre del Dr. Adrián Bitsch, reconocido médico veterinario que ha trabajado en nuestra ciudad y sin dudas un referente del sector rural, fallecido en el 2011; ha trabajado muchísimo las enfermedades que afectan al ganado ovino y se convirtió en un experto en la lucha contra las zoonosis, en la genética y en la reproducción lanar”.

Por último, el Concejal volvió a reiterar que “nosotros no nos quedamos con promesas de campaña, sino que actuamos de manera concreta a través de distintos proyectos referidos a la salud animal. Es importante que todos los sectores entiendan que los animales también tienen derecho y esto es una forma de reconocerlo. No sirve de nada quedarse con una foto en las redes sociales abrazando a un perro. La ‘Clínica Veterinaria Municipal’ es una idea que pasa a ser un proyecto y ahora depende de mis pares la aprobación o no del mismo. Queremos garantizar que estos derechos sean realmente de cumplimiento efectivo”, concluyó.