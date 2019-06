Greve acusó al Gobierno de «desviar la atención para no hablar del feroz ajuste»

El candidato a Legislador por Forja, Federico Greve, salió al cruce de las declaraciones del Legislador bertonista Federico Bilota, a quien acusó de “querer desviar la atención para que no se discuta el descomunal ajuste que hicieron estos años en la Provincia”.

“Las poco felices declaraciones de Bilota no tienen otro fin que el de evitar que se hable de las leyes que perjudicaron a los trabajadores y a los jubilados, de la deuda de 200 millones de dólares para obras que no se hicieron, del congelamiento de salarios, de la destrucción de la industria por la que no hicieron nada, de los 300 millones de pesos de coparticipación que le deben a Río Grande, de las 10 mil hectáreas que entregaron a un privado cuando hay tanta necesidad en los vecinos y de muchas otras cosas que hizo el gobierno de Bertone en contra de los fueguinos”, subrayó.

Asimismo, recordó a los legisladores oficialistas que “aún teniendo la mayoría decidieron no votar el presupuesto provincial y reconducirlo para tener discrecionalidad en el uso de los fondos públicos en un año electoral”.

“Quieren confundir al electorado y plantear cosas que no tienen ningún sustento, porque esa es la manera que tienen de hacer política y hacer campaña. Nosotros somos otra cosa”, aseguró.

Finalmente, Greve dijo que “estamos muy contentos cómo va marchando nuestra campaña y la recepción que tenemos por parte de los vecinos, porque nosotros vamos casa por casa y charlamos cara a cara con ellos, siempre con la verdad y escuchando sus necesidades”.