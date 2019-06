Elecciones provinciales: 3 victorias del PJ y una de Cambiemos

Tres victorias del peronismo y una de sectores ligados al oficialismo nacional fueron el saldo de las elecciones de Gobernador en cuatro provincias argentinas. Gerardo Morales fue reelecto en Jujuy, El cristinista Manzur en Tucumán, Bordet en Entre Ríos y Arcioni en Chubut también fueron reelectos con amplia ventaja sobre sus adversarios.

El escrutinio de las elecciones en Jujuy confirmó lo que se preveía antes de los comicios: una victoria a favor de Gerardo Morales que, de esta manera, le dio a Cambiemos el primer triunfo del año.

Con el 21% de las mesas escrutadas, los datos arrojaban que el candidato oficialista sacaba el 44% contra el 30% de Julio Ferreyra, del Partido Justicialista. En tercer lugar aparecía el senador nacional Guillermo Snopek, del Frente Juntos por Jujuy, con el 11%.

«Es una gran alegría ratificar un rumbo, desafíos. Quiero agradecer al equipo. Gracias a mi familia, por aguantarme y acompañarme. No nos vamos a apartar de este camino. Vamos a reafirmar el estado de convivencia y respeto de los jujeños. No somos una provincia inviable. Somos una gran provincia y lo digo con los pies sobre la tierra», fueron las primeras palabras de Morales.

En esta jornada de suma importancia quiero convocar a todos los jujeños a que vayan a votar, con coraje, en libertad y con esperanza, pensando y proyectando el futuro del Jujuy que desean. #JujuyElige pic.twitter.com/pQ2y0AW0j8 — Gerardo Morales (@MoralesGerardo1) June 9, 2019

Diputado provincial, funcionario de Fernando De la Rúa, senador y luego gobernador, rompió en 2015 la hegemonía del Partido Justicialista (PJ) en Jujuy, que gobernó ininterrumpidamente entre 1983 y 2015, pero que había comenzado antes de la última dictadura cívico-militar.

El gobernador también se acordó durante su discurso del presidente de la Nación: «Quiero agradecerle a Mauricio Macri ya que, sin su apoyo, no hubiéramos podido generar hitos. Gracias por habernos acompañado. No hubo proyecto que le hayamos llevado con el que no haya estado de acuerdo. Macri es un jujeño más».

Juan Manzur festejó en Tucumán

Los resultados de las elecciones generales en Tucumán le dieron una alegría al gobernador Juan Manzur, que logró la reelección por el Frente Justicialista y con una amplia diferencia a su favor.

Con el 44% de las mesas procesadas, Manzur (Frente Justicialista por Tucumán) se imponía con el 52% de los votos, seguido muy de lejos por la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez (Vamos Tucumán), con el 19%.

El tercer lugar se lo disputaban el senador nacional y exgobernador José Alperovich, que cosechaba el 11%, y Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), hijo del exrepresor y exgobernador tucumano en democracia Antonio Bussi, que acumulaba el 12%.

«Desde acá, desde Tucumán, le mando un abrazo grande a la fórmula del peronismo a nivel nacional, a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner», señaló el mandatario, que le dedicó el triunfo al binomio que enfrentará en las urnas al presidente Mauricio Macri. Desde su sede de campaña, Manzur también agradeció «a la totalidad del pueblo tucumano por una jornada cívica ejemplar».

Reelecto: Gustavo Bordet arrasó en Entre Ríos

El peronismo logró una nueva victoria provincial en Entre Ríos, donde el gobernador Gustavo Bordet sacó el 57% de los votos contra su rival, el radical Atilio Benedetti, que obtuvo el 35%.

El candidato del peronismo unido con el frente Creer Entre Ríos logró un amplio triunfo en una elección que tuvo como principal rival al diputado Benedetti, que contó con el respaldo del Ejecutivo nacional.

«Quiero agradecer a los entrerrianos y a todos los que participaron del comicio. Si bien mejoramos la elección respecto a las PASO, hay un claro ganador que es Bordet», dijo Benedetti apenas se conocieron los primeros datos.

Chubut: Mariano Arcioni gobernará un período más

Las elecciones para elegir al nuevo gobernador de Chubut le dieron una buena ventaja al actual mandatario, Mariano Arcioni, que con el 95% de las mesas escrutados consiguió el 37% de los sufragios para asegurarse la reelección.

El gobernador le sacó 9 puntos porcentuales de diferencia al candidato del peronismo más ligado al kirchnerismo, Carlos Linares, que es cercano a la expresidenta Cristina Kirchner y obtuvo un 31%. Por su parte, el postulante a gobernador de Cambiemos, el radial Alberto Menna, sumó el 14% de los votos, en el tercer lugar de las preferencias.

«Se ha confirmado el triunfo, con una ventaja de entre 8 y 10 puntos», dijo desde su sede Arcioni, cuando ya se había escrutado más de la mitad de las mesas. Y agregó: «Ganamos en el 97% de las localidades de la provincia».

