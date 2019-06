Cintia Susñar: «Vamos a trabajar de cara al vecino, brindando respuestas»

Cintia Susñar es nacida en Río Grande, maestra jardinera y con vasta experiencia en uno de los establecimientos educativos más tradicionales: el Jardín N° 4. Como tantos otros profesionales, decidió seguir su vocación en la misma ciudad que le brindó oportunidades y en la actualidad trabaja desde el Ministerio de Salud, al frente del programa TDF en familia.

Milita desde el año 2005 junto a Rosana Bertone y hoy forma parte de la lista para el Concejo Deliberante del Partido Ciudadanos, en una propuesta encabezada por el actual edil Raúl von der Thusen.

Susñar visitó este lunes los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió al proceso electoral del próximo domingo, a la vez que brindó detalles sobre sus objetivos en caso de acceder a una banca dentro del cuerpo deliberativo.

«Siempre me gustó trabajar de cara al vecino, con respuestas y brindando la contención necesaria», señaló la docente, quien adelantó que buscará ratificar esta intención desde el Concejo, si los vecinos así lo demandan. «Poder escuchar es importante y más desde el Concejo Deliberante,q ue tiene la obligación de dar respuesta a los riograndenses».

La lista del Partido Ciudadanos apoya la candidatura de Martín Pérez para la Intendencia de Río Grande y a Unidad Fueguina, encabezada por Rosana Bertone, a nivel provincial.

Respecto a su relación con la actual mandataria provincial, Susñar se mostró públicamente agradecida por la posibilidad otorgada por la Gobernadora, lo que le permitió «trabajar en el Ministerio de Salud, donde estoy al frente del programa TDF en familia».

Además, resaltó el rol de Bertone en los tiempos que corren al representar también a la mujer dentro de la político y señaló que esto mismo pretenden realizar desde Ciudadanos, que está compuesto en un 50% por candidatos de sexo femenino: «Para nosotros es importante llevar el rol de la mujer en la lista».

Pero Susñar no solo tuvo elogios para la Gobernadora fueguina, sino también para Raúl von der Thusen, y relató: «Al Concejal no lo conocía personalmente, pero sí por los medios, las redes sociales o los vecinos que encontraron respuestas a sus inquietudes. Y en esa línea, destacó: «Fue gratificante y un honor que él (Von der Thusen) me tenga en cuenta en su proyecto dentro del partido Ciudadanos».

La lista de Ciudadanos al Concejo Deliberante

1 VON DER THUSEN, Raul Homero 27.660.124

2 SUSÑAR ANDRADE, Cintia Soledad 30.882.374

3 CANO, Jose Ismael 26.489.075

4 VARGAS SOTO, Florencia Marcela 35.356.861

5 OJEDA RUIZ, Favio Celestino 34.978.451

6 RUSSO, Ivanna Daniela 28.415.304

7 FUNES, Sergio Miguel 25.212.622

8 PARODI, Maria Celeste 32.473.007

9 ALMARAZ, Ulises Joaquin 35.885.649

Suplente

1 VARGAS, Silvana Paola Carina 30.839.114

2 PIRILLO, Guillermo Gabriel 36.708.531

3 MOLINA, Emilce Samanta 32.473.223

4 GALLUCCI MANSILLA, Gustavo Jose 30.384.308

5 ALBORNOZ, Marcos Sebastian 35.125.683