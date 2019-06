Chicos que crecen: “Es muy valioso volver a la ciudad que nos dio tanto”

Desde siempre tuvo en claro la necesidad de capacitarse para abrirse un camino en la vida y hoy transmite esa convicción a su hija adolescente.

El riograndense Ezequiel Rafi llegó de muy niño a la ciudad y comenzó sus estudios en la escuela 8 del barrio Mutual para luego finalizar la secundaria la vieja EPET.

Empezó por entonces a planear su futuro y oyó hablar de una nueva carrera universitaria que comenzaba a dictarse en Entre Ríos: Ingeniería Biomecánica. Tenía formación técnica y pensó que podía ser su camino, pero finalmente se decidió por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Córdoba.

Le llevó algunos años pero se recibió en 2014 y hasta empezó con estudios de posgrado. Hoy, Ezequiel tiene su estudio profesional y poco a poco aumenta su cuota de trabajo.

¿Su fórmula para lograr la meta deseada y llegar a ser un profesional universitario?: “Es dedicación y esfuerzo –prescribe– pasar muchas noches de largo, sin dormir, pero vale la pena”.

Como en todos los casos, la pasión y la convicción juegan un rol clave: “Por el deseo que tenía de recibirme, no me pareció muy difícil”, interpreta Ezequiel, quien hasta encontró un modo de ayudar a solventar la carrera, para aliviar la cargas de sus padres: “En verano, en vacaciones me venía a Río Grande y buscaba trabajo en alguna electrónica autopartista para hacer unos manguitos y luego volvía a Córdoba”. Infalible, en tiempos en que las electrónicas eran la meca para quienes necesitaban unos pesos.

Hoy, como profesional independiente que confía en su propia capacidad y no busca que lo solvente el Estado “Hacemos de todo un poco, sin quedarnos en una rama particular de la Arquitectura”. “El boca a boca” es su forma de promocionarse pero también confía en las redes sociales como una herramienta eficaz para ello.

¿Pensó en seguir tu vida en Córdoba? No, decididamente, Río Grande es su lugar y aquí seguirá forjando su futuro. “Es muy valioso volver a la ciudad que nos dio tanto”, reconoce y se planta como uno de los tantos jóvenes en quienes todos confiamos para construir una sociedad mejor.

Ezequiel Rafi, Arquitecto, uno más de nuestros jóvenes exitosos que pasó por el espacio motivador de ((La 97)) Radio Fueguina: “Chicos que Crecen”.

Entrevista: Marita Romero

Redacción: Oscar D’Agostino

