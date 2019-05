Von der Thusen lamentó la falta de acompañamiento al Fondo de Salud

El concejal Von der Thusen recordó que “constantemente, en esta misma casa legislativa donde se rechazó esta iniciativa, recibimos a distintos vecinos que padecen algún tipo de patología, muchas veces graves, y que necesitan una ayuda económica para hacer frente a una derivación a los diferentes centros de salud que se sitúan en el centro y norte del país. Y es por esta situación que impulsamos un Proyecto que busca crear este ‘Fondo Solidario’.

“Me cansé de que se rechacen proyectos porque ‘el otro no hace’. Si tenemos un Municipio que cuenta con superávit, y con empresas prestatarias de servicios públicos que reciben subsidios millonarios y, sobre todo, formamos parte de una ciudadanía solidaria, por qué no podemos brindar una herramienta más para aquellos pacientes que deben ser derivados. Aquel vecino o vecina que se va derivado a otro centro de salud no se va de compras; se van a resolver situaciones complejas que tienen que ver con la salud. Es inexplicable”.

Finalmente, remarcó que “este Fondo buscaba financiarse con aportes voluntarios de los vecinos a través de un pequeño descuento de sus impuestos municipales, con aportes de empresas prestatarias de servicios públicos, y con el 10% de lo recaudado en multas de todo tipo. El apoyo económico a estas familias consistiría en un salario mínimo, vital y móvil mensual, hasta un plazo de 6 meses, prorrogables por 3 más”.