«Pipo» Rodríguez va por la Gobernación: «Yo vengo para ganar»

El candidato a gobernador por Ser Fueguino Juan ´Pipo’ Rodríguez desmintió que su candidatura haya aparecido de sorpresa, por el contrario sostuvo que las “conversaciones comenzaron hace cuatro o cinco meses atrás, no se hizo a último momento como muchos salieron a decir”.

En este sentido puntualizó que “primero estamos ante un gran desafío, yo soy una persona que tiene la capacidad de analizar la situación por la cual está atravesando tanto el país, como la provincia, la responsabilidad es absoluta, a pesar de que muchos piensan que yo vengo acá para favorecer a Bertone o a Melella, pero en esta provincia todos me conocen, yo soy una persona que juega a ganar, no juego a medias tintas, donde dos llegan a segunda vuelta, y somos tres los candidatos, por lo tanto tengo sobre mis espaldas la responsabilidad mayúscula de representar a Tierra del Fuego gobernándola, por lo cual no soy un improvisado, no ingrese ayer a la política, sino que hace más de 25 años que vengo haciendo política”.

Asimismo sostuvo que “estamos en un ciclo muy negativo en la economía de nuestro país, de la provincia, no es la primera vez que nos pasa, y la verdad que cada vez que nos pasa, nos sorprende, donde nos encuentran con muchas cosas que no hicimos por incapacidad política, por incapacidad dirigencial, y la verdad que hoy Río Grande tiene una realidad, Ushuaia tiene otra realidad, donde está muy bien alineada porque tiene el desarrollo del turismo, y todavía hay mucho por hacer por ese sector, pero en la zona norte tenemos a la industria con dificultades, que es el mayor generado de la economía interna, esto no es la primera que vez que nos pasa, no nos tiene que sorprender, estamos es un ciclo de baja, pero seguramente pronto vendrá un ciclo bueno, y ojala que encuentren a gobernantes que sean capaces de generar en esta provincia la estructura necesaria de producción, de puestas de trabajo que sean genuinas, y que perduren en el tiempo, aún en tiempos de crisis”.

Por otro lado manifestó que “la política se trata de consensos, y de disensos, pero no de enfrentamientos, o de posturas intransigentes, así no se construye, entonces cuando vemos que una provincia no avanza más es porque permanentemente nos estamos peleando con Nación, o entre nosotros, dado que para llegar, lo hacemos todos juntos, nos abrazamos, festejamos, diciendo que vamos a solucionar los problemas de la educación, de la salud, de la seguridad, pero a los dos días nos peleamos, y los único que hacemos es duplicar esfuerzos, recursos, pero hoy parecería que en la provincia no hay problemas, que la crisis no existe porque estamos en campaña, podemos dar todo, movilizar el estado provincial, o municipal para poder seguir, asustando a los empleados, pero se debe construir a partir del consenso, no desde el miedo, por eso estoy intentando ser gobernador, justamente una persona que sabe y entiende de cómo funciona el estado”.

Finalmente Rodríguez señaló que “si llegó a ser gobernador hay que darle trabajo a las personas, pero no en el estado, sino fuera del estado, el estado tiene que estar para generar empleos genuinos en beneficio de la provincia a través de áreas productivas, no debe estar para tomar presos o presas a gente que después tiene que votarlos para que sigan trabajando, por lo cual yo soy candidato a gobernador porque vengo a ganar, Tierra del Fuego me lo dio todo, no vengo a favorecer a nadie, el partido radical me dio la posibilidad de ser dirigente, la gente me votó, y hoy el soberano tiene la posibilidad nuevamente de elegir, dado que en la mesa va a haber tres candidatos, había dos que eran lo mismo, el kirchnerismo A y el kirchnerismo B, ahora hay una tercera opción”, concluyó el candidato a gobernador por Ser Fueguino.