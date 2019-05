Melella: «Queremos una Tierra del Fuego de todos y para todos»

Este viernes en un multitudinario acto en las instalaciones de la Cooperativa Renacer, el intendente de Río Grande Gustavo Melella lanzó en Ushuaia su candidatura a Gobernador de la Provincia junto a su compañera de fórmula, la legisladora Mónica Urquiza. Estuvieron presentes los candidatos a legisladores y representantes de diversas fuerzas políticas y sociales que acompañan el proyecto.

En su discurso, Melella expresó que “estamos viviendo una situación muy difícil por las medidas del gobierno nacional acompañadas al pie de la letra por el gobierno provincial. Los fueguinos vivimos un contexto duro con pérdida de calidad de vida y pérdida de derechos. Pero estar juntos hoy en este lugar nos llena de esperanza y de fuerza, porque si hay un grupo de personas aquí en Renacer que se puso al hombro la producción y la defensa de la industria cómo no vamos a poder nosotros”.

“Seguramente a muchos les molesta que todos estos espacios estemos juntos. Molesta porque hay compromiso, hay unidad y lo que más les molesta es que hay convicción, no vamos de un lado para el otro como pelota de ping pong”, recalcó.

Asimismo, aseguró que “Entendemos que la política es esa herramienta para transformar la vida de los demás, sobre todo la de los que menos tienen. Nosotros queremos que todos vivamos mejor, el empresario, el trabajador, quien perdió el empleo, el pibe que nunca lo encontró, los que están estudiando, los docentes, la policía, los médicos, los enfermeros, todos”.

“Vivir mejor significa que defendamos el empleo y la industria para tener dignidad como lo hizo la gente de Renacer. Significa que podamos tener un proyecto de vida, esperanza cierta con un empleo digno. Que no tengamos que estar toda la noche para conseguir un turno y que después no haya insumos o no funcionen los equipamientos. Vivir mejor significa tener una salud pública calidad. Vivir mejor significa que nos reconozcamos como esa provincia grande y no renunciar a la soberanía, no entregar, no hacer silencio, no esperar tres años para decir algo. Significa que nuestros docentes y no docentes cobren un salario digno, tener una política educativa clara. Saber para qué enseñamos, cómo enseñamos y qué ciudadano queremos. Que nuestros docentes trabajen tranquilos sin ser perseguidos. Que los papás integren la comunidad educativa. Que si hay un pibe con discapacidad y necesita un maestro acompañante lo tenga y no tenga que andar mendigando. Vivir mejor significa que todos tengamos derecho al acceso a la tierra y la vivienda. El Estado tiene que garantizar que un joven, que un trabajador, que un fueguino que hace años espera tenga su vivienda”, manifestó.

También Melella subrayó que “con Mónica y todos los que estamos trabajando tenemos un sueño. Soñamos a lo grande y queremos una Tierra del Fuego de todos y para todos”.

“Tenemos la obligación de poner el corazón, el cuerpo y todas las ganas. Tenemos que luchar y trabajar para todos. No tenemos el poder que ellos tienen y si lo tuviéramos lo usaríamos para que vivan mejor todos, no para algunos”, recalcó.

Finalmente, Melella recalcó que “hay otra forma de vivir en Tierra del Fuego, hay otra forma de hacer política. Tenemos un gran equipo. Mónica es una mujer y una dirigente política íntegra, transparente con mucha capacidad. Es una garantía de tener una legislatura donde ninguno va a levantar la mano en contra de los trabajadores del estado o los privados, en contra del desarrollo o en contra de la producción. Ninguno de ellos va a levantar la mano para que unos pocos se queden con el patrimonio de la Provincia. Ninguno de ellos va a levantar la mano para afectar derechos de otras personas”.

“Vamos a tener el respaldo popular. Estos años hemos mantenido la coherencia. Hemos tenido aciertos y errores pero siempre con la intención de trabajar por los demás”, concluyó.

Por su parte, Mónica Urquiza sostuvo que “es muy importante esto que estamos viviendo hoy. Que realmente podamos estar todos para trabajar para todos. Compartir nuestras ideas con el objetivo que los fueguinos podamos vivir mejor. Tenemos que trabajar para los trabajadores públicos, para los privados, para que los docentes puedan enseñar tranquilos a nuestros hijos. También por la salud. Los que viven en Río Grande saben que Gustavo hizo mucho por la gente y lo mismo vamos a poder hacerlo en toda la Provincia”.