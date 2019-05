Martín Pérez: «Yo soy Cristina en Río Grande»

En diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, el diputado y candidato a Intendente de la ciudad de Río Grande, Martín Pérez, sentenció que él es el único que presenta una propuesta electoral realmente kirchnerista en nuestro distrito.

«Yo soy Cristina en Río Grande», indicó, y dijo que «nadie lo duda», haciendo mención a la coherencia de estos últimos años: «Estuvimos en los buenos momentos y también el los momentos difíciles; siempre estuve en el mismo bloque y votando las leyes que promueven igualdad y derechos».

«A mí no me van a ver nunca en otro proyecto que no sea el nacional y popular», siguió, en la misma línea, y agregó: «Yo nunca voté una ley de ajuste».

Además, el parlamentario de Unidad Ciudadana resaltó que «hay que entender que Cristina es la líder de la oposición», y reiteró sus esperanzas ante la posibilidad de que la ex presidenta se lance en el futuro inmediato como candidata para dirigir los hilos de la Nación.