Malvinas: Gobierno fueguino increpó a la Nación

Por expresa directiva de la gobernadora Rosana Bertone, el secretario de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas Jorge Argüello presentó este lunes ante la Cancillería una nota solicitando que se informe a la provincia si el gobierno nacional piensa seguir avanzando en la ratificación del Acuerdo de Nueva York de 1995, y la posterior creación de un organismo regional de ordenamiento pesquero del Atlántico Sur, que incluiría al ilegítimo gobierno del Reino Unido en Malvinas como “estado ribereño”.

De ser negativa la respuesta, desde la provincia se reclamó que se aclare esta situación de manera pública, a efectos de resguardar el interés nacional y de ser consecuente con la actitud histórica adoptada por la Argentina en el ámbito internacional, de manifestar en reiteradas oportunidades la no ratificación del “Acuerdo de Nueva York de 1995”.

También se presentó una copia del proyecto que propone derogar la ley 25.259 aprobatoria del “Acuerdo de Nueva York de 1995” el cual es la base para la creación de las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesqueros, por generar una situación de incertidumbre y de peligro extremo latente para la posición jurídica de nuestro país respecto a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Este proyecto fue firmado por los senadores José Ojeda y Julio Catalán Magni

Por otro lado, desde la Secretaría se cursaron sendas notas a los siete miembros del Observatorio Parlamentario Cuestión Malvinas del Congreso de la Nación (titulares: Cornelia Schmidt Liermann, Eduardo Amadeo, Alejandro Echegaray, Daniel Filmus, Alejandro Grandinetti, Paula Oliveto y Elda Pertile; suplentes: Martín Pérez y Facundo Suarez Lastra) a efectos de visibilizar y poner en su conocimiento esta situación de especial relevancia y preocupación para la Provincia de Tierra del Fuego, solicitando a su vez que tengan a bien considerar la convocatoria de una reunión del Observatorio para analizar la situación y la posible adopción de las medidas que se juzguen pertinentes con el objetivo de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables.

Cabe acotar que la Subsecretaría de Malvinas dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación no cuenta con autoridades desde la semana pasada, ya que la ex subsecretaria Teresa Kralikas y el ex director Osvaldo Marsico han sido trasladados sin que se hayan nombrado sus reemplazos.