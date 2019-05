Macri: «Repartir computadoras sin Internet es como repartir asado sin parrilla»

En medio del acto en el Taller Ferroviario Mechita, en el partido bonaerense de Bragado, el presidente Mauricio Macri lanzó: «¿De qué servía repartir computadoras si las escuelas no tenían internet? Es como repartir asado y no tener parrilla”. Es que el encuentro se desarrolló en la misma franja horaria en que se iniciaba el juicio oral por presunta corrupción en obra pública contra la senadora Cristina Kirchner en Comodoro Py.

El Presidente aprovechó el anuncio de la construcción de las obras de ampliación y modernización de las instalaciones en el Taller Ferroviario de la localidad de Mechita para defender su gestión. “Nosotros no veníamos a esto. No veníamos a construir las bases, vinimos a este país para que crezca y se desarrolle pero las bases no estaban”, denunció.