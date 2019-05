Greve se mostró confiado en que Gustavo Ventura gane la Intendencia de Ushuaia

El próximo viernes se realizará la presentación formal del candidato a intendente de Ushuaia por Forja, Gustavo Ventura, a quien acompañarán los integrantes de aspirantes al Concejo Deliberante. Será a partir de las once de la mañana en el Ex -Shopping de calle San Martín y 9 de Julio, oportunidad en la que estará presente el candidato a gobernador por esa fuerza, Gustavo Melella, demás candidatos y Gustavo López, máximo dirigente de Forja a nivel nacional.

Federico Greve, funcionario de Río Grande y candidato a primer legislador por ese espacio, expresó que si bien Ventura ya está en plena campaña recorriendo las calles de Ushuaia y en contacto con los vecinos, «el viernes será la presentación ante la prensa y los vecinos».

Greve puso de manifiesto que el proyecto de Ventura «representa para Ushuaia un idéntico trabajo a lo que se viene haciendo en la Municipalidad de Río Grande, compartiendo los mismos valores. Tiene nuestro mismo concepto del bien público y de la responsabilidad de llevar adelante una ciudad. En nuestro camino a la provincia no le prometemos nada a los vecinos, sino que decimos, vayan a ver lo que hicimos en Río Grande».

Sobre la trayectoria del candidato, quien no ha estado vinculado a la función pública, Greve sostuvo que «nos nutrimos de gente que está en la política; más joven, más vieja, de distintos espacios políticos. Nuestro partido es una concertación de fuerzas y ahí radica nuestra fortaleza: en estos hombres y mujeres que están juntos por un objetivo común. Que no venga de la política no quiere decir que no esté capacitado para llevar adelante los destinos de la ciudad. Ya nos han achacado eso a muchos funcionarios y luego de ocho años de Gustavo Melella se ha demostrado que no hay que estar en la política para resolver los problemas de la gente. Tiene que ver con valores más profundos y más personales y un proyecto general, que es trabajar con el otro».

Acerca de las chances de llegar a la Intendencia, recalcó que «cuando uno se presenta a elecciones es para ganarlas. Luego, la gente acompaña o no en las urnas. Gustavo Melella tiene una gran imagen positiva y puede acompañar el trabajo que va a hacer Gustavo Ventura, pero será él quien lleve adelante la política de Estado para transformarle la vida a la gente de Ushuaia».

Si bien se mostró «escéptico» respecto a las encuestas en general, reconoció que «cuando están hechas seriamente, apuntando a un público en general y con una muestra válida, las tenemos en cuenta. No nos marca la agenda las encuestas, sino la necesidad de la gente. Por eso estamos en la calle todo el tiempo».

Greve también manifestó su apoyo a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, al igual que Gustavo Melella: «la vemos con mucho beneplácito -manifestó-. Creemos que es la fórmula para transformar la Argentina y sacarnos del lugar donde estamos. Vamos a estar acompañando, por supuesto».

Sobre la presencia de la gobernadora Rosana Bertone y otros funcionarios del oficialismo junto a Alberto Fernández en su reciente visita a Río Gallegos, el candidato de Forja sostuvo que «hoy la Gobernadora intenta sacarse fotos con dirigentes nacionales a los fines de poder desviar la atención, porque en realidad estuvo tres años acompañando todas las medidas del gobierno nacional, el ajuste a los jubilados, el ajuste a los empleados públicos, consintió el congelamiento de los salarios. Se pavonearon con el gobierno nacional y se sacaron todas las fotos que pudieron con los funcionarios de Cambiemos».

«Intentan una estrategia para confundir al electorado -agregó-, mostrando una unidad que no es real, porque nosotros entendemos que la unidad tiene que ser del lado de la gente y del pueblo, no la unidad de los dirigentes».

A su juicio, «en la provincia hay planteados dos grandes modelos que son la antítesis: el modelo de Gustavo Melella en su gestión en Río Grande y el de Rosana Bertone en la provincia. Lo que va a elegir la gente en junio son estos dos modelos. Traer la discusión nacional a este plano hoy nos resulta extemporáneo porque la elección a presidente es en octubre. Y nosotros sabemos claramente del lado que estamos».

Para finalizar destacó que «la real unidad está en nuestra lista de legisladores: tenemos gremialistas, gente de las fábricas, de los sectores sociales, de juntas vecinales. Es un crisol de partidos y espacios que han entendido que el objetivo tiene que estar en trabajar para transformar la vida de los vecinos de Tierra del Fuego y no hacer una Legislatura sancionadora de leyes en detrimento de las grandes mayorías».