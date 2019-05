Greve: «El Gobierno provincial está plagado de ex funcionarios de Fabiana Ríos»

El candidato a Legislador por FORJA, Federico Greve, respondió a declaraciones de la legisladora bertonista Miriam Martínez en las cuales la edil dijo que “Melella es Ríos y Ríos es Catena”.

“Nosotros no compartimos las chicanas políticas”, dijo Greve y recordó que “el Gobierno Provincial está plagado de ex funcionarios de Fabiana Ríos y esto no es para utilizarlo en términos peyorativos, no habilita a la chicana política”.

En este sentido, recalcó que “el jefe de gabinete de Bertone Leonardo Gorbacz, el presidente de la caja de jubilaciones Rubén Bantje, el Secretario de Hidrocarburos Omar Nogar, el Jefe de Policía Moreira y muchos otros fueron funcionarios del gobierno anterior, pero esto no habilita a querer confundir a la gente y llevar la discusión a otro lado que no tiene que ver con los proyectos y las propuestas”.

“El Gobierno Provincial de Bertone claramente aplicó las mismas medidas de ajuste de Macri aquí en Tierra del Fuego. Endeudó a los fueguinos en 200 millones de dólares, tuvo esa plata parada un año y medio sin hacer las obras pero pagando intereses, descontó a los trabajadores y a los jubilados y congeló los salarios por tres años. Como no quieren hablar de esto quieren ir al terreno de las chicanas y declaraciones totalmente vacías de contenido”, enfatizó.

Asimismo, Greve expresó que “con Fabiana Ríos tenemos una relación personal muy buena pero eso es totalmente independiente del armado político. Nosotros tenemos nuestras listas que no están conformadas por el espacio de Fabiana Ríos y esto es una realidad, no hay que confundir a la gente”.

Por otro lado, recalcó que “también quieren acusar a Gustavo Melella de no saber de economía pero son ellos los que tomaron la mayor deuda en la historia de la provincia y no movieron esa plata desde abril de 2017 a julio de 2018. En ese período pagamos 450 millones de pesos en intereses. Esto claramente no fue en beneficio de los fueguinos”.

“A diferencia de esto, el Municipio de Río Grande no tiene deuda, tiene las cuentas en orden y puede hacer todas las obras que hace con fondos propios, porque se gestiona como corresponde y los impuestos de los vecinos vuelven en obras que son para todos”, finalizó.