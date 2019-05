Esteban «Chiquito» Martínez: «Los peronistas nos debemos al peronismo»

El intendente mandato cumplido y referente del Partido Justicialista (PJ), Esteban «Chiquito» Martínez, participó esta tarde del acto de presentación del Plan de Desarrollo de Martín Pérez, en el marco de la campaña electoral con vistas al 16 de junio.

Allí, Martínez habló con ((La 97)) Radio Fueguina y sostuvo que «lo más importante en este momento es la unidad», y pidió a los afiliados «dejar de lado las mezquindades, broncas y antipatías para buscar juntos el resultado que todos queremos».

En la misma línea, solicitó: «Le pido a todos los compañeros que dejen de lado las antinomias y trabajen juntos por el resultado que todos queremos». Además, aclaró: «Los peronistas nos debemos al peronismo; acá nadie se afilia a Rosana Bertone, sino que nos afiliamos al peronismo y respondemos al peronismo, no a Rosana Bertone».

«Chiquito» destacó lo logrado por Bertone en estos años, y destacó: «Rosana ha logrado llevar adelante el Gobierno a pesar de la crisis, no le tocó una etapa de las mejores y con un Gobierno que no favorece a Tierra del Fuego, eso ella no lo puede revertir, sino que se revierte a nivel nacional».

Por eso, Martínez se mostró esperanzado en que la fórmula Fernández Fernández se imponga en las elecciones generales de octubre: «El peronismo tiene que recuperar la máxima magistratura».