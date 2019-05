Elecciones: Desde FORJA aseguran que las expectativas para el 16 de junio «son las mejores»

El candidato a legislador por FORJA-MPF dijo que la aceptación de la gente es muy buena y las expectativas para el 16 de junio son muy grandes. Renovó su compromiso para que tanto la Legislatura y el Concejo «acompañen la propuesta de Gustavo y Analía, porque no pueden llevar a cabo solos el proyecto».

Daniel Rivarola fue uno de los dirigentes que participó de la reapertura de la unidad básica en el barrio Intevu, en el marco de la campaña electoral que lo lleva como candidato a legislador por en el espacio de Gustavo Melella a la gobernación y Analía Cubino a la Intendencia.

En declaraciones a la prensa, sostuvo que se trata de una unidad básica «que siempre estuvo. Estuvimos hablando con el compañero Rubén Cabrera que quiso sumarse al proyecto y obviamente, como peronistas cómo no lo íbamos a sumar. Entonces comenzamos a trabajar y abrimos esta casa, en el barrio Intevu, trayendo la propuesta de Gustavo y Analía. Es un barrio histórico, peronista».

En cuanto a la repercusión que va obteniendo en el contacto con los vecinos Rivarola remarcó que «la aceptación de la gente es importante. Siendo candidato a legislador estoy recorriendo las tres ciudades; donde vamos, siempre es bien aceptada nuestra propuesta. No obtuvimos un no, no nos cerraron las puertas, la gente toma la propuesta y pregunta».

«Este sábado estuvimos en Tolhuin -puntualizó-, y más allá de las necesidades urgentes que requiere la ciudad, nos sorprendió la aceptación de la gente».

A manera de conclusión, puso de relieve que «estamos viendo un muy lindo trabajo, una muy buena predisposición hacia Gustavo y hacia Analía en Río Grande. Dan ganas de seguir trabajando y sumando sectores».

«Las expectativas para el 16 de junio son las mejores. Llegamos a todos los estamentos, estamos trabajando muy firme en la campaña de concejales y legisladores, porque independientemente del puesto que uno ocupa, hay que entregarles a Gustavo y a Analía una Legislatura y un Concejo comprometidos con la propuesta. No pueden hacerlo solos», refirió Rivarola.