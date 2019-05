Duras críticas de Bechis al juez Calvete: «Para cobrar estaba, pero no para las funciones»

El funcionario judicial y titular del gremio del sector, Luis Bechis, salió al cruce del juez Federal Federico Calvete, quien hasta hace poco menos de un mes subrogaba el fuero en la ciudad de Río Grande.

Es que apenas seis días antes de dejar su cargo a la Dra. Mariel Ester Borruto, actual magistrada en nuestro distrito, Calvete convocó a indagatoria en una de las causas más sensibles que maneja el Juzgado: las presuntas torturas en Malvinas.

«Los que venían actuando antes tenían que haber dado respuesta y no dilatar una cuestión tan sensible como lo es la causa por torturas en Malvinas«, señaló Luis Bechis en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, y agregó: «El Juzgado estuvo con un Juez que cobraba pero no estaba; para cobrar estaba pero no estaba para hacer las funciones».

Es que el funcionario judicial recordó que el actual magistrado de Ushuaia percibía un sueldo extra por subrogar el fuero en Río Grande. «Cobraba dos salarios», refirió, y sostuvo que el Juez «no estuvo a la altura de las circunstancias y de lo que demandaba la sociedad».

Por ello, demandó, es inminente que «los jueces sean suplidos de forma inmediata; la subrogancia no permite dar las respuestas válidas pero sí para llenarse los bolsillos».

Además, respecto a la decisión de convocar de forma imprevista a declaración indagatoria, Bechis señaló que lo de Calvete fue «patear la pelota afuera, si total ya viene el cambio», y criticó: «Tuviste todo el tiempo para hacer lo que tenías que hacer y cuando sabés que no vas a estar citás a indagatoria».

Todo esto, señaló Bechis, la obliga a la actual Jueza a «confrontar con quienes piden Justicia», lo que consideró «molesta y mucho, porque se trata de esta forma algo tan importante para todo el pueblo argentino».

Por último, el gremialista ratificó los dichos de Borruto, al confirmar que existen problemas edilicios en el Juzgado Federal de Río Grande y admitió que hay escasez de personal.