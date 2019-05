Blanco cargó contra Victoria Vuoto: «No debería ser candidata»

El legislador por la Unión Cívica Radical – Cambiemos, Pablo Blanco, dialogó este mediodía con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a las faltas de algunos candidatos a las elecciones provinciales del 16 de junio.

Puntualmente, Blanco disparó contra el Partido Verde, que lleva a Victoria Vuoto como primer candidata a la Legislatura, quien ya había sido expuesta por no contar con los requisitos necesarios para ser postulante al parlamento fueguino.

«No cumple la residencia», indicó Blanco, que recordó que Vuoto «fue candidata a vicegobernadora en el 2015 en la provincia de Buenos Aires», y agregó: «A mí no me dan las cuentas.

Sin embargo, Blanco cargó contra quienes debieron presentar las impugnaciones necesarias para obstruir la candidatura y no lo hicieron: «Alguien debería haber impugnado, pero no sucedió». Incluso, afirmó que llevó el caso a la UCR, aunque desde el partido que él integra decidieron no avanzar.

«Lo que me preocupa independientemente del apellido es que la he visto participando en las PASO del 2015 como candidata a vicegoberandora de un espacio de Margarita Stolbizer y ahora como candidata a legisladora; de 2015 a la fecha no pasaron los 5 años que ordena la constitución», cerró Blanco.