Rebelión en la UOM: Electrofueguina decidió sumarse al paro

«Paramos todos o no para nadie». Bajo ese concepto se desarrolló este lunes una votación interna en la fábrica Electrofueguina para decidir si los operarios adherían o no a las medidas de fuerza previstas para este martes 30 de abril.

Fue necesario llegar a este punto luego de que los propios metalúrgicos de esta planta denunciaran no haber sido bien representados por la Unión Obrera Metalúrgica en el Congreso de Delegados, donde solo los representantes de Fapesa señalaron su adhesión al paro; el resto de los representantes dijo no querer parar para que el salario (ya bastante vapuleado) no se vea afectado.

Por ello, hoy se celebró la elección interna dentro de la fábrica, en la cual por amplia mayoría se decidió paralizar todas las actividades para este martes, por lo que Electrofueguina será la única fábrica donde habrá «paro activo en puerta».

Por otro lado, los operarios adelantaron que se sumarán a la protesta de la UOM a las 16 horas, en el ingreso a la fábrica Digital Fueguina.