Este miércoles, y como ocurre de forma periódica, el jefe de Gabinete de la administración de Mauricio Macri llegó al Congreso de la Nación para realizar un balance de la gestión y someterse a la interpelación de los diputados.

Entre los presentes en el recinto de sesiones se encontraba el diputado Martín Pérez, que le recordó viejas “promesas” al funcionario, todas incumplidas.

“El primero de junio de 2017 le pregunté qué tenía pensado hacer con los 7 mil despedidos en la industria de Tierra del Fuego”, comenzó su alocución Pérez y luego citó lo que en ese momento respondió Peña: el Jefe de Gabinete aseguró que llegarían nuevas inversiones y que se crearían nuevos puestos de trabajo.

Hoy, la situación es incluso más grave que en 2017: ya se habla de más de 17 mil trabajadores que quedaron en la calle como consecuencia directa o indirecta de la crisis que atraviesan las fábricas.

Pero nada de esto pareció inmutar a Marcos Peña, que ante los presentes le contestó a Pérez: “Usted dice que queríamos desmantelar la industria de Tierra del Fuego en junio, le dije que no, y no la hemos desmantelado; lamento decirle que no se ha desmantelado la industria”.