Nación permite participar de licitaciones petroleras a empresas británicas

Desde la Secretaría de Representación Oficial para la Cuestión Malvinas manifestaron mediante una nota dirigida al Secretario de Energía de la Nación, la “preocupación” de la provincia ante la posibilidad de que empresas británicas resulten benericiarias del Concurso Público Internacional Costa Afuera Nro.1 para la exploración de 3 cuencas de la plataforma marítima continental argentina en busca de gas y petróleo.

El pasado 16 de abril se realizó la apertura de las ofertas, donde se presentaron 13 empresas interesadas, dentro de las cuales se encuentran empresas británicas o con accionistas británicos: BP Exploration Operating Company Limited, Tullow Oil PLC y Shell.

Desde Tierra del Fuego se cuestiona especialmente que la petrolera británica Tullow Oil PLC ha presentado ofertas para la exploración de tres áreas en la Cuenca Malvinas Oeste, a unos 150 kilómetros de las Islas Malvinas, y a similar distancia de la zona en actual exploración ilegal realizada por las empresas británicas Rockhopper Exploration PLC y Premier Oil en la Cuenca Malvinas Norte.

Según señala la nota firmada por el secretario Jorge Argüello, “este hecho cobra especial relevancia por su cercanía a las Islas Malvinas y por la importancia estratégica y geopolítica de dicha área”.

En este sentido, “la normativa vigente –Ley 26.659- establece en su artículo 2 la prohibición a toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que realice o se encuentre autorizada a realizar actividades en la República Argentina y sus accionistas a desarrollar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina; a tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina, o que presten servicios para dichos desarrollos y a contratar y/o efectuar actividades hidrocarburíferas, transacciones, actos de comercio, operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, actividades de consultoría y/o asesoría, ya sea a título oneroso o gratuito, con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente argentina”.

Por tal motivo, “y en el entendimiento de que la normativa aplicable no establece una prohibición en razón de la nacionalidad de las empresas o de sus accionistas, pero manifestando la necesidad de evitar toda acción que pueda contravenir, menoscabar o ser contrario al espíritu de la norma la cual tiende a la protección de los recursos naturales no renovables de la República Argentina -y de las provincias en particular- ante el accionar unilateral e ilegal perpetrado por el Reino Unido en la zona en disputa, es que solicitamos tenga a bien informar si alguna de las empresas oferentes de las áreas para exploración, con especial énfasis en aquellas cuyas áreas se encuentran en la Cuenca Malvinas Oeste, se encuentran comprendidas en las causales de prohibición enumerados por la ley 26.659” continúa la nota.

En caso de que alguna de las empresas se encuentre comprendidas en dichas causales, “solicitamos que se declaren inadmisibles dichas ofertas, se les prohíba a tales empresas ser adjudicatarias de las áreas ofertadas y a su vez, sean sancionadas de conformidad a la ley aplicable a los efectos de salvaguardar nuestros legítimos e irrevocables derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y nuestros recursos no renovables” finaliza el escrito.

Foto: Archivo