Miles de trabajadores coparon las calles Río Grande

Pasadas las 14 horas, los principales gremios de la ciudad de Río Grande comenzaron a concentrarse en distintos puntos para participar del multitudinario acto que tuvo lugar en la plaza Almirante Brown.

Debajo de las oficinas de ANSES y frente al Concejo Deliberante se montó un improvisado escenario para cobijar a los representantes de las diversas extracciones sindicales que se hicieron presentes y que tuvieron a su cargo la alocución de la tarde.

Frente a ellos, miles de trabajadores hicieron oír los bombos y redoblantes en protesta contra las políticas de ajuste y desempleo dictadas por el Gobierno nacional y que dejaron, de acuerdo a datos suministrados esta misma tarde, más de 17 mil despidos en Tierra del Fuego.

El acto fue liderado por la Multisectorial 21F y la Confederación General del Trabajo, que entre otros sindicatos nuclea a Camioneros, la UOM, ATE, ASIMRA, UTA, SETIA, SOIVA, AOT, Petroleros, la UOCRA, Obras Sanitarias, UPCN y personal no docente de las universidades con asiento en Río Grande.

Pasadas las 16 horas, se dio lectura a un duro documento dirigido al propio Presidente de la Nación, cuyo repaso estuvo a cargo de una trabajadora desempleada de la ciudad. En el texto, se dieron a conocer datos y estadísticas sobre el crecimiento de la pobreza y el desempleo en Tierra del Fuego y el riesgo que corren los fueguinos ante la posible desaparición de la Ley 19640.

El documento

El conjunto de trabajadores y trabajadoras de nuestra Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Compañeras y compañeros que como tantos otros millones de trabajadores, nos estamos reuniendo a lo largo y ancho de nuestra querida República en las calles y plazas de todas las provincias que componen los 45 millones de argentinos en esta gran jornada de lucha nacional.

Una vez más, para alzar la voz y reclamar ante este Gobierno Nacional liderado por Mauricio Macri el rechazo, el repudio y la resistencia férrea a las políticas implementadas a partir del 10 de diciembre de 2015.

Después de un mandato casi concluido. Y a tan solo seis meses de finalizar con el peor gobierno democrático en la historia de este país. Este plan orquestado a medida del Fondo Monetario Internacional. Interviniendo intereses foráneos y ajenos a nuestra Patria. Con el solo fin de someter, empobrecer y vaciar un país rico en recursos naturales y humanos para dejar, tras su paso, una gran fábrica de pobres y excluidos que pagarán por cientos de años la deuda de la timba financiera que benefició a pequeños grupos económicos dominantes de la región por sobre el bienestar de la clase obrera.

La orgullosa clase obrera que con sus grandes conquistas supo sobreponerse al embate de gobiernos Neoliberales y gobiernos de facto que intentaron, intentan e intentarán someter a los trabajadores y trabajadoras a la esclavitud promoviendo confusos mensajes en los medios afines para conseguir la entrega de conquistas y derechos ganados con la sangre y la lucha de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros desaparecidos, de nuestros Héroes de Malvinas, de los que volvieron y de los que quedaron en custodia eterna de nuestra Soberanía.

Los tiempos que vive la Argentina de hoy son críticos, desesperantes e infelices.

Con una economía dolarizada y salarios en pesos que determina una caída de más del 45% en la capacidad adquisitiva en el bolsillo de los consumidores.

Con la desocupación más alta de los últimos 20 años que multiplicó por cientos el índice de pobreza en las familias Argentinas.

Con una flexibilización laboral impuesta de hecho y encubierta para provocar que los trabajadores pierdan derechos; por ejemplo, la modificación del cálculo de indemnización reduciendo considerablemente los montos a percibir. La creación de un fondo de cese laboral hasta lograr la desaparición completa del cálculo indemnizatorio que es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras. La aplicación de variables dentro del período vacacional y cantidad de horas que debe permanecer el trabajador a disposición del empleador. (Siempre a merced de las necesidades del patrón) dejando de lado derechos conquistados. Aceptar acuerdos por desvinculación en valores por lo general más bajos de lo que correspondiere y en cómodas cuotas ante el miedo al cierre definitivo de las empresas y el riesgo a perderlo todo.

Según el INDEC. Al tercer trimestre de 2018, el 9% de la población activa está desempleada y el 34% de los asalariados del país no cuentan con descuento jubilatorio, es decir, NO ESTAN REGISTRADOS por sus empleadores.

A esto debemos sumar a los llamados trabajadores cuentapropistas (que suman el 21,4% del total de la población activa del país en situación precaria de empleo). Cada día cierran 40 Pymes y grandes empresas anuncian planes de ajustes, despidos y suspensiones, con el consiguiente perjuicio para contratistas, subsidiarias y empleados afectando los bolsillos y la cadena virtuosa del mercado interno. Las Pymes industriales, agropecuarias, del comercio y de servicios están sumidas en una total incertidumbre por la devaluación, las tasas desmesuradas, los aumentos de tarifas, cargas, alquileres e insumos y la caída de la producción y las ventas en el mercado interno, principal sustento del sector. El consumidor –que somos todos- se queda sin capacidad de compra, pues gran parte de la población apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Por eso creemos que es aquí donde debemos estar, junto a los y las trabajadoras exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional atienda nuestros reclamos y diciendo NO al actual modelo económico que beneficia a sus pocos amigos.

Para salir de esta crisis y para volver a soñar con un proyecto de país que nos incluya a todos y todas, necesitamos un país industrializado con justicia social, desarrollo, soberanía y bienestar para todos sus habitantes.

Párrafo aparte si hablamos de nuestros jubilados. Relegados cruelmente del sistema. Con jubilaciones de hambre sin posibilidad de alimentarse dignamente. Mucho menos de poder solventar gastos en medicamentos fundamentales para la calidad de vida y la subsistencia en la tercera edad. Con una reforma previsional atroz, que lejos de mejorar su situación, los ha sumido en la desgracia permanente. Con una “reparación histórica” que les ha imposibilitado acceder a mejores beneficios. Con el saqueo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que los deja desamparados ante los embates económicos y que llena de incertidumbre a los futuros jubilados también.

Es necesario mencionar la situación de nuestros niños y jóvenes, quienes son las víctimas más sensibles de la situación actual. Pues, sufren las carencias de no poder recibir de sus padres las necesidades básicas, porque éstos perdieron su fuente de ingresos y no pueden llevar un plato de comida a la mesa. ¡Encima, desde el gobierno nacional se llenan la boca anunciando la apertura de nuevos comedores! ¡No es un logro abrir nuevos comedores sociales, el logro sería que cada padre y madre provea del sustento a su familia, porque tiene un trabajo digno! Por eso, en este sentido, desde la organización popular BARRIOS DE PIE se acompaña esta movilización y protesta. Porque los tejidos sociales están totalmente rotos, las economías populares, las cooperativas, y el circuito de changas desbastado. Cada vez hay más recortes en nuestros merenderos y comedores, pues la ayuda social no es suficiente. ¡Por lo tanto, pedimos una ley de emergencia alimentaria y que sea ya!

Y otra carencia que sufren nuestros niños y jóvenes se da en la educación. Porque parece que a este gobierno no le interesa el crecimiento cognitivo de las futuras generaciones. No se cumplieron las promesas de crear nuevas instituciones escolares, no se cumplieron las promesas de retribuir adecuadamente a quienes colaboran con el crecimiento intelectual, que son los maestros argentinos. Los maestros que necesitan del apoyo del estado para poder realizar su labor y que éste los trata con desprecio y desdén. El estado, que culpa a los docentes de ser los responsables del perjuicio escolar, y que sistemáticamente va desarticulando la educación pública pagándoles sueldos miserables, no proveyendo de los elementos necesarios para el dictado de clases, desoyendo el reclamo popular.

Si bien podemos identificar como máximo responsable de la política de ajuste al gobierno nacional, no podemos dejar de decir que esto no hubiera sido posible de llevar adelante sin el acuerdo con los gobernadores que han avalado y ejecutado cada una de las medidas del gobierno nacional; incluso algunos, como es el caso de TIERRA DEL FUEGO, siendo pioneros en la aplicación de este tipo de recetas y en particular atacando claramente al conjunto de los compañeros estatales. Medidas como la REFORMA DEL SISTEMA PREVISIONAL, el CONGELAMIENTO SALARIAL, el AVASALLAMIENTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, el ENDEUDAMIENTO DE LA PROVINCIA, la PERSECUCIÓN Y la CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA. Y por más triste que nos parezca, todos estos personajes del gobierno nacional que han visitado nuestra provincia prometiendo el crecimiento del empleo han sido recibidos con honores por todos los sectores políticos de nuestra provincia durante los últimos tres años, sabiendo que lo único que nos dejaron fue más de 17000 compañeros en la calle.

Recordemos que este conjunto de acciones se efectuó, por necesidad o connivencia, con el consentimiento de la clase política de turno y también del poder judicial, que pareciera que lejos de ser una institución independiente, es un escriba sumiso a las órdenes dictadas por los gobernantes. Y esto de la justicia obsecuente, es un mal enorme que recae sobre la masa popular del país y de la provincia. ¡Hasta cuándo vamos a permitir que los poderosos muevan a su antojo, y como piezas de ajedrez, a quienes nos representan en cada uno de los poderes democráticos!

¡Hasta cuándo vamos a permitir que nuestros representantes legislativos aprueben leyes y normas que van en contra del pueblo que los eligió para que los proteja y nos dan la espalda para cumplir con sus compromisos y luego nuevamente se dan vuelta para persuadirnos que los votemos otra vez!

¡Hasta cuándo vamos a soportar que no se le de a la educación el lugar que se merece y que se les de a los docentes la relevancia de su labor!

Si bien a esta altura debiera estar más que claro para todos los fueguinos y fueguinas, resulta necesario recordar, para que nadie se olvide, que fue a partir de diciembre de 2015 con la asunción del gobierno de CAMBIEMOS, que se comenzó a ejecutar un plan sistemático antipopular de persecución a los trabajadores, de eliminación de derechos y perdidas en materia social. Allí comenzó un verdadero derrotero de malas noticias para los trabajadores, y lo que parecía algo lejano para algunos, empezó a tener repercusión directa en los hogares de nuestras familias, amigos y vecinos.

Destruyeron las economías regionales, las pequeñas empresas, los clubes de barrio y las organizaciones sociales. Luego empezó el terrorismo mediático contra nuestra provincia y contra todos nosotros. Esta operación vino de la mano de la corporación mediática y los periodistas mercenarios que nos acusaron de tener veredas calefaccionadas, para desprestigiarnos con mentiras y contar con la aprobación popular del resto de los argentinos para poder sacar los subsidios a las provincias patagónicas, que paradójicamente nos brindan sobre nuestros propios recursos naturales, como el caso del GAS.

Según cifras oficiales. En Tierra del fuego, ya hay más de 35 mil personas por debajo de la línea de pobreza. Al segundo semestre de 2018, un total de 28.374 fueguinos y fueguinas (17,9% del total) no logran cumplir con todas sus necesidades, y 6735 (4,3%) SON INDIGENTES y directamente no llegan a acceder a una canasta básica de elementos de primera necesidad.

En tan solo 6 meses, la pobreza en la Provincia de Tierra del Fuego pasó del 10,4% al 17,9%, aumentando más de siete puntos.

Y como si esto no fuera suficiente. En los últimos dos años de la GESTION MACRI, la pobreza en Tierra del Fuego pasó del 9,7% al 17,9%. Esto quiere decir que el GOBIERNO de MACRI logró duplicar la cantidad de pobres en nuestra Provincia.

Significando esto, la intencionalidad clara y manifiesta de este modelo la de avanzar violentamente con el despoblamiento de nuestra Tierra y de quitarnos la posibilidad de subsistencia en la Tierra que elegimos para vivir y criar nuestros hijos.

Para algunos, estos datos pueden ser solo números fríos. Pero detrás de estos números se encuentran personas que han perdido su trabajo. Familias que tuvieron que abandonar Tierra del Fuego a merced de la suerte e intentando volver a comenzar con menos de lo que vinieron.

En estos porcentajes están reflejados cada unos de los compañeros y compañeras METALURGICOS, TEXTILES, DEL COMERCIO FUEGUINO, TAXISTAS Y REMISEROS, COLECTIVEROS, CAMIONEROS, PETROLEROS, DOCENTES, ENFERMEROS, MEDICOS, ESTACIONES DE SERVICIO Y VENTA DE AUTOMOTORES, PLASTICOS, GASTRONOMICOS, SEGURIDAD PRIVADA, MUSICOS, TRABAJADORES DE LIMPIEZA, SERVICIO DOMESTICO, TRABAJADORES RURALES.Y TANTOS OTROS QUE NI SIQUIERA ESTAN REGISTRADOS.

Somos todos parte de esta triste estadística generada por el gobierno de MAURICIO MACRI.

Por eso hoy decimos que MAURICIO MACRI en estos casi 4 años de mandato ha generado la mayor industria de pobreza de la historia de nuestro queridísimo pueblo argentino. En esta fábrica de pobres que se extiende desde Jujuy a Tierra del Fuego han entrado miles y miles de compañeros y compañeras. Y seguirán entrando con mayor fuerza ya que es el camino que ratifica día a día orgullosamente este modelo implementado por CAMBIEMOS.

Este modelo de DESINDUSTRIALIZACION, de AJUSTE, de HAMBRE, de DESEMPLEO, de RETRACCION ECONOMICA, INUNDANDO CON IMPORTACIONES TODO EL MERCADO RELEGANDO MANO DE OBRA ARGENTINA. CON TARIFAZOS IMPOSIBLES DE PAGAR.

Donde la mayor inversión de este gobierno fue en el blindaje mediático que permitió confundir al pueblo para lograr la desunión y la confusión entre los trabajadores, permitiendo así que la lucha se vuelva contra nosotros mismos.

Es hora de despertarse compañeros y compañeras. Es hora de plantear la unidad del movimiento obrero y dejarle claro a este GOBIERNO DE TRAIDORES que no los queremos más definiendo los destinos de nuestro pueblo.

Que a pesar del daño provocado, la clase obrera jamás se pondrá de rodillas.

Es tiempo de llamar a un paro general de actividades. Debemos estar juntos para poder dar batalla, por eso convocamos para este sábado 6 de abril a un GRAN PLENARIO SINDICAL para definir la alternativa a seguir.