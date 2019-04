Miles de docentes participaron del 2° Pre-Congreso de Educación

Tanto en Río Grande como en Ushuaia, los docentes de la provincia se encontraron para asistir a la segunda instancia de este camino que llevará, en el mes de Noviembre, al Segundo Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur que organiza el Municipio de la ciudad y que tiene como oradores a prestigiosos académicos. Alrededor de mil docentes colmaron las instalaciones en ambas ciudades.

La Secretaria de Promoción Social, Analía Cubino, comentó al respecto que “para nosotros es un gran orgullo que nuestra docencia esté viniendo un sábado. A veces se pone tanto en cuestionamiento que los docentes no queremos mejorar y la verdad que con estas acciones queda demostrado el compromiso que hay en cada uno de ellos”.

Asimismo, señaló que estas instancias de capacitación tienen gran repercusión en los establecimientos educativos, y agregó que “esto está pasando en la escuela, esto es las prácticas de la enseñanza de la escritura, que es una demanda tan importante en el sistema educativo y en la sociedad. A veces somos productores de contenido, lo podemos decir pero no lo podemos escribir, y eso se está trabajando hoy con los docentes”.

Además, expresó que “estamos muy contentos. Tenemos este auditorio repleto, pero lo más importante es todo lo que está sucediendo alrededor del congreso. Incluso haber tenido la posibilidad de la formación para hacer ponencias es muy importante. Podemos llevar adelante esto para que llegue también a la escuela. Creemos que la capacitación continua es una herramienta importante para que también la sociedad mejore”.

Finalmente, la funcionaria sostuvo que “los procesos educativos se dan en mediano y largo plazo y la ansiedad de la política deja de lado eso, pero no hay herramienta más transformadora y mejor para la democracia que la educación. Con Gustavo Melella entendemos esto como fundamental y por eso estamos haciendo tanto desde el Municipio por la educación provincial. Lo establecemos incluso trabajando con los docentes de Ushuaia y de Tolhuin porque es así como queremos pensar la provincia y la ciudad”.

Por su parte, la magister Ana María Finoccio fue quien brindó la charla abierta “La escritura en la escuela y su enseñanza”, al finalizar, expresó que “estoy contentísima, tanto de la presentación ayer en Ushuaia, como hoy también en Río Grande, por la cantidad de gente, una cantidad que no me esperaba. Tantos docentes interesados en esta temática que en general no interesa tanto como la lectura, que tiene mucho más desarrollo y significación y más políticas que promueven la lectura y no tanto la escritura, así que me parece interesante que se le dé un espacio a volver a pensar cómo enseñar a escribir en la escuela”.

Al referirse al Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur, la académica manifestó que “me parece muy interesante la modalidad de que no es un congreso, sino que es una construcción que se va haciendo progresivamente con distintas presentaciones, trabajos previos, lo de la diplomatura, toda esta construcción para llegar al Congreso como evento académico de formación, me parece interesantísimo, y me parece interesantísimo que tenga tanta convocatoria”.

“Es un contexto complejo en nuestro país. Hay mucho para pensar. A mí me interesa específicamente esta área y sobre todo, acompañar a los docentes que siempre tienen muchas preguntas en torno a cómo ayudar a los chicos en el proceso de alfabetización de la lectura y la escritura” concluyó.