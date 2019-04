La UNTDF y la Cooperativa instalan una turbina eólica en el Cabo Domingo

La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande trabajan en conjunto para la puesta en marcha del proceso de emplazamiento eólico experimental en Río Grande. Durante esta etapa se evaluará el funcionamiento de la primera turbina eólica que se instalará en el Cabo Domingo.

Cabe destacar que estas acciones se desarrollan en el marco del proyecto “Energía Eólica en Tierra del Fuego” FITR (Fondo de Intercambio Tecnológico Regional) N°32/FIT2013, que lleva adelante el consorcio asociativo público privado “ENERGAT”, conformado por la Universidad y la Cooperativa Eléctrica. Dicho proyecto busca lograr la producción de energías renovables no convencionales en la Provincia.

El proceso de emplazamiento eólico experimental consiste en la puesta en funcionamiento de cuatro turbinas que producirán energía eólica. En esta primera instancia se evaluará la turbina colocada en el Cabo Domingo; en una siguiente etapa se trabajará con las turbinas instaladas en la sede universitaria de Yrigoyen (Ushuaia), en el paso fronterizo Radman (a 75 km. de Río Grande) y en punta Paraná (a 33 Km. de Puerto Almanza).

El emplazamiento apunta a objetivos experimentales y científicos. “Se va a estudiar la durabilidad de las turbinas en lo que tiene que ver con el frío extremo en baja y media potencia; asimismo se investigará el efecto de engelamiento, que es la formación del hielo a nivel del suelo; y también se probará la generación de energía Off the grid y On the grid explicó el Msc. Ing. Aeron. Pablo Eduardo Lerzo, Director Técnico del proyecto.

“Estamos muy contentos porque luego de mucha espera el proyecto da comienzos. Es la primera vez que formalmente se instala una turbina eólica en Tierra del Fuego. Vamos a probar que la inyección de energía renovable en la red es posible en Tierra del Fuego, y a demostrar que es posible usar esa energía para motorizar emprendimientos que estén muy lejos de las redes de distribución que tiene la provincia”, expresó Pablo Lerzo.

Cabe destacar, que la Cooperativa Eléctrica desde el año 2009 ha realizado estudios sobre el potencial eólico y perfiles de viento, datos que han servido de base para la confección del primer Mapa de Potencial Eólico de Tierra del Fuego, llevado a cabo por la UNTDF, y el cual da cuenta que el régimen de vientos presenta condiciones óptimas para producir energía eólica a gran escala, particularmente en la zona norte de la provincia.