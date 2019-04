La Policía decomisó dos vacas faenadas ilegalmente

En la noche de ayer, personal policial de nuestra provincia realizó un procedimiento en la ruta complementaria que lleva a José Menéndez, luego de que se detectara que dos vehículos particulares viajaban con elementos sospechosos.

Se trataba de un auto Cobalt y una camionet Isuzu, que eran utilizados para transportar una importante cantidad de carne faenada de forma clandestina.

Y es que si bien en un principio los uniformados sospecharon que se trataba de un nuevo caso de abigeato, la consulta a los conductores y al dueño de los animales faenados permitió constatar que la carne formaba parte de un “pago” por trabajos realizados a una estancia.

A pesar de esto, se decidió secuestrar la carne, ya que la misma no había pasado por los procedimientos pertinentes y no podía confirmarse que no fuera a parar al mercado ilegal.