La concejal Duré busca impulsar el boleto de colectivo gratuito para jubilados

En el día de hoy se llevó adelante una nueva reunión de la Comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante que preside la concejal María Eugenia Duré. El eje de la reunión fue analizar la propuesta, que tomó estado parlamentario en la II Sesión Ordinaria referida a establecer el Boleto, en el transporte Urbano de pasajeros, para los jubilados, pensionados y Adultos Mayores.

En esta oportunidad, además la titular de la Comisión participaron la concejal Laura Colazo; Miriam Mora; y Raúl von der Thusen como también representantes del Centro de Jubilados Aylin en tanto que no asistieron a la convocatoria el Secretario y Subsecretario de Gestión y Participación Ciudadana Federico Runín y Daniel Facio, respectivamente.

Al término del encuentro la concejal María Eugenia Duré explicó que la propuesta fue impulsada “a comienzos de este año y en la anterior Sesión pasó a la Comisión de presupuesto” indicando que fue propuesto también “por el Centro de Jubilados Aylin y además veníamos recibiendo diferentes solicitudes de jubilados y jubiladas de la ciudad Para poder obtener este beneficio en la situación económica que estamos atravesando”.

Duré relató que “el Centro de Jubilados nos contaba que tienen unos 200 personas que hoy están retirando el bolsón comunitario y son de diferentes barrios de la ciudad y la mayoría tiene que gastar cuatro boletos de colectivo y a partir de eso estamos impulsando este proyecto”.

Duré indicó que “los Concejales nos están proponiendo diferentes modificaciones y por eso trajimos el debate a la reunión de la Comisión” aunque lamentó que “una vez más no contamos con la presencia de los funcionarios del Municipio que son los responsables del transporte público del Municipio como tampoco vinieron los representantes de la empresa City Bus”.

Y reprochó la ausencia porque “es una ampliación de Derechos y están decidiendo no estar en la mesa del Concejo Deliberante y esto significa no dar una respuesta a los vecinos que están solicitando un proyecto”.

Por lo cual insistió que “se trató de la tercera reunión de Presupuesto, es la tercera vez que tratamos transporte público y es la tercera vez que se excusan, sobre la hora, sobre la imposibilidad de venir y la empresa tampoco ha respondido a lo que tiene que ver con la invitación”.

Y aunque “en su momento hablamos de promover una interpelación, por el momento no contamos con los votos necesarios para poder llevarla adelante y está preparada y analizada en por qué y me sucede que debo lamentar y pedir disculpas a los vecinos hoy se sientan en una mesa y por lo tanto nosotros vamos a seguir avanzando con los proyectos y si el Municipio decide no venir le está faltando el respeto a los vecinos y no a los Concejales”.

En cuanto al proyecto señaló que el mismo contaría con consenso y además “vamos a seguir trabajándola porque los Centros de Jubilados están juntando firmas y para que los vecinos acompañen esta propuesta y ya cuentan con 1300 firmas”.

Por lo tanto “vamos a visitar a otros Centros de Jubilados, ver en qué situación están y vamos a promover una nueva reunión para que puedan participar todos y volver a invitar a los funcionarios del Municipio”, adelantó.