El Municipio de Río Grande a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informó que el IPV no ha presentado al día de hoy la documentación correspondiente a las obras de escaleras de emergencia de Chacra 2, la cual es fundamental para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona y de quienes transiten el espacio público.

En este sentido, el Director General del Área Técnica de esa cartera, Arq. Pablo Driussi, explicó que “en el mes de octubre del año pasado, nosotros notificamos al IPV que no había objeción alguna a la construcción de las escaleras de emergencia, pero que debían presentar cierta documentación que es lo habitual en cualquier obra”.

“Hacia fines de marzo de este año, ellos presentaron un anteproyecto pidiendo el visado del mismo, pero ese anteproyecto no cumplía con lo establecido en el Código de Edificación en cuanto a la altura de salientes fuera de la línea Municipal. Les comunicamos esto formalmente y mantuvimos varias reuniones para llegar a una solución, pero en definitiva nunca presentaron lo que se requiere”, detalló.

Driussi, recalcó que “esto no es un capricho del Municipio, sino una cuestión de seguridad para todos los vecinos de esos edificios y la gente del barrio. Estos días experimentamos por ejemplo situaciones climáticas como fuertes vientos y lluvias que pueden afectar gravemente una obra en construcción y poner en riesgo la seguridad de todos”.

“Iniciaron la obra de todas maneras con los trabajadores sin medidas de seguridad, no hay un cerco de obra que proteja a las personas y los niños que pasan por la vereda, no hay cálculo de estructura por lo que no sabemos si las escaleras resisten o no y además se invade el espacio público, algo que no estaba previsto en ningún lado”, afirmó.

Finalmente, el funcionario subrayó que “nosotros trabajamos todos los días para solucionarle los problemas a los vecinos. No existe otra motivación que hacer las cosas bien y sobre todo cuidar la salud y seguridad de las familias, porque una obra que no está en regla puede ser muy peligrosa”.

“El lunes reiteraremos formalmente el pedido al IPV para que cumplimenten los pasos como hace cualquier otra institución o cualquier vecino de la ciudad cuando realiza una obra, porque es fundamental que esto ocurra para seguridad de todos”, concluyó.