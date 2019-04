Bertone llamó a la unidad para defender la 19640

La gobernadora Rosana Bertone hizo un llamado a la unidad de todos los sectores políticos y sociales de Tierra del Fuego “en defensa de la 19640 y de la soberanía sobre las Islas Malvinas y el Atlántico Sur” entendiendo que “se deben dejar de lado todas las diferencias políticas o ideológicas, porque está en juego nuestra integridad territorial”.

“Si no entendemos esto, vamos a estar en un grave problema” advirtió la mandataria. “O defendemos a nuestra provincia o vamos hacia una desintegración” alertó Bertone.

La gobernadora aseguró también que desde su gestión “se vienen redoblando los esfuerzos todos los días en la búsqueda de soluciones, en un contexto de país cada vez más empobrecido, y trabajamos para evitar que esta crisis se nos venga encima”.

Acerca de su relación con el gobierno nacional, la mandataria recordó que “yo siempre he sido respetuosa de la institucionalidad y trato de estar alejada de las pasiones, y por esto he sido muchísimas veces cuestionada. Creo que al principio de la gestión hemos logrado mucho por varias razones: una fue porque los demás gobernadores no tenían aún sus proyectos listos porque la mayoría eran nuevos, y nosotros sí teníamos un montón de propuestas que las habíamos trabajado durante varios años”.

“Luego tuvimos que llevar adelante un ordenamiento del Estado que tuvo costos políticos, pero sin el cual hoy no nos podríamos sostener. Imaginen si después de lo que dijo anoche, yo tendría que ir a pedirle plata a Macri para pagar los sueldos. Sin embargo hoy, Tierra del Fuego no tiene que pedirle nada a la Nación. Lo único que pedimos es que nos respeten como fueguinos y que respeten la integridad territorial del país, porque lo único que está intentando hacer es dividirnos” cuestionó.

La mandataria fue consultada acerca de los casos de corrupción judicial que salpican al gobierno de Mauricio Macri, como el rol del fiscal Stornelli en la organización de extorsiones o el ministro de Justicia Germán Garavano enviando mails a imputados con declaraciones “guionadas” para incriminar a la ex presidenta Cristina Fernández.

“Si bien hoy no puedo hacer algún análisis porque estoy enfocada en el día a día, no hay duda que esta comedia de enredos de fiscales y jueces implicados en operaciones políticas le hace mucho mal a la Argentina. Cuando yo era chica, un juez inspiraba respeto. Un juez para mí era lo máximo, yo como estudiante de derecho lo vivía así. Y uno ve a los jueces ocupados en hacer operaciones políticas y no en aplicar la justicia, que es lo que más necesita la gente. Y esto de los jueces haciendo política se ve en todos lados, también en nuestra provincia. O jueces participando de actos políticos, es una cosa terrible. El Poder judicial es hoy un déficit enorme del país, y me parece que el único resguardo que tenemos, si se quiere, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso con fallos que yo no comparto, ni me gustan. No me gustó el fallo de Río Negro, ni de La Rioja, pero los respeto”.

Por último, la gobernadora señaló que “Macri dijo una serie de mentiras, que hoy quedaron expuestas al a luz. Uno puede mentir para llegar, pero si llegás, después no podés sostener esa mentira. Y eso es lo que le pasó a Macri, que iba a sacar el impuesto a las ganancias, que iba a haber pobreza cero y nada de esto se cumplió. No es bueno que un presidente de la Nación esté constantemente denostando a su pueblo, que un ciudadano sienta que el presidente no lo cuida. Él está alejado del pueblo que gobierna”.