Von der Thusen pide que la Legislatura declare la salud animal como servicio esencial

Este jueves el Concejo Deliberante unificó las comisiones de Promoción; Mediación e Inclusión Social y la Comisión de Legislación e Interpretación que presiden los concejales Paulino Rossi y Raúl von der Thusen, respectivamente. El eje del encuentro fue analizar la iniciativa para establecer guardias de 24 horas en las veterinarias de la ciudad con la finalidad de que atiendan las emergencias de las mascotas.

A los efectos de profundizar en la propuesta elevada por el concejal Raúl von der Thusen asistió, en representación del Colegio de Veterinarios, el médico Julio Ruiz, y además tomaron parte la concejal María Eugenia Duré; Miriam Mora; Paulino Rossi y Raúl von der Thusen.

También se analizó una propuesta referida a la posibilidad de establecer una zona de “Estacionamiento Reservado” en las veterinarias de la ciudad como así también la posibilidad de reformar la Ordenanza vigente para que en un plazo de 60 a 90 días se suspenda la colocación compulsiva de chip, a las mascotas, a los efectos de motivar a los vecinos a realizar la castración de las mismas.

Al concluir el encuentro y a modo de conclusión Von der Thusen señaló que ante algunos reparos expresados por el representante de los veterinarios indicó que “era algo lógico que pudiera suceder” entendiendo que “ellos deberían hacer algún tipo de inversión o trabajar algunas horas más o ver como se organizan para poder prestar este servicio”.

Y anticipó que desde el Concejo Deliberante “vamos a seguir avanzando con esta iniciativa y vamos a impulsar un proyecto a la Legislatura pueda declarar como esencial la salud animal”.

De esta manera consideró que de prosperar esta iniciativa en la Legislatura “el Colegio de Veterinarios se tendría que adherir a esta Ley, aunque no depende de mí”, reconoció.

Por lo cual señaló que desde la Comisión “no logramos que los veterinarios se puedan comprometer con esta situación” por lo que “en las próximas horas estoy presentando un proyecto de Ordenanza para crear el Centro Municipal de Sanidad Animal que vendría a funcionar como una veterinaria pública “ con la finalidad de que “aquellas personas que no tienen los fondos suficientes para afrontar una consulta en el veterinario o alguna atención médica especial lo pueda hacer a través de esta veterinaria municipal”.

Señaló que la propuesta será impulsada ahora porque “no queríamos pasar por encima de los veterinarios de la ciudad porque es su profesión y trabajan de esto pero lamentablemente si no pueden colaborar con la población de Río Grande, que tiene mascotas, no queda otra forma de hacer este trabajo que no sea creando esta Veterinaria Municipal que trabajaría las 24 horas aunque sea con guardias mínimas”.

En respuesta a la opinión de los Veterinarios en cuanto a que la demanda en atención de emergencias no justificaba la necesidad de una inversión tan importante, el edil respondió que “nosotros tenemos ciento de vecinos que nos escriben en las redes sociales y lo podemos encontrar en diferentes recorridas que hacemos en los barrios y los vecinos nos dicen que no tienen a dónde llevar a sus mascotas después de las 20 horas”.

También rechazó los argumentos de los veterinarios en cuanto a que no cuentan con la infraestructura para disponer de guardias las 24 horas y al respecto indicó que “si nosotros logramos que la Legislatura declare esencial el servicio de salud animal, estos profesionales que están colegiados deberían tener la obligación de generar estas guardias”.

En otro orden de cosas también se refirió a la propuesta para “lograr una tregua de tres meses para que todos los vecinos que tengan una mascota y no haya sido castrada, pueda llevarlo a castración en zoonosis sin que se le instale el chip” y justificó la iniciativa con las “visitas que nosotros realizamos a los barrios en dónde los vecinos nos cuentan que no llevan sus mascotas a castrar por la colocación del chip y el objetivo nuestro es controlar la población canina”.

Por lo cual opinó que “si el Estado pone trabas para que un vecino lleve su mascota a castrar y solo está pensando recaudar fondos con una multa, no vamos a llegar al objetivo” advirtió.