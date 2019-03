Paulino Rossi: “Apostar a una ciudad verde es apostar al futuro”

“Ricardo y Elba son un ejemplo para los vecinos que queremos un Río Grande verde, con futuro y lleno de vida” destacó el Concejal Paulino Rossi tras visitar al matrimonio que se hizo cargo de replantar a uno de los árboles arrancados y abandonados en la vía pública. Aseguró que “debemos seguir trabajando y apostando a un plan intensivo de forestación” sentenciando que “somos muchos los que queremos transformar nuestra ciudad, ver las veredas verdes y con un árbol”.

RIO GRANDE.- En el marco de la campaña “por una ciudad más verde”, el Concejal de la UCR Paulino Rossi, se reunió con Ricardo y Alba, el matrimonio que se hizo cargo de recuperar y salvar uno de los árboles abandonados frente a la escuela N 8 del Barrio Mutual y aseguró que “su compromiso con la naturaleza y la vida a posibilitado que uno de los árboles abandonados en la vía pública pueda ser recuperado, re plantado y con mucha esperanza de seguir creciendo”.

Rossi se refirió a la historia que hay detrás de Ricardo, Alba y el árbol recuperado e indicó que “si hay una frase que puede resumir esta historia, es que el fracaso es rendirse sin haber intentado. Nuestra campaña por una ciudad más verde hizo que la gente nos identifique con los árboles y fue por eso que hace un mes atrás recibimos un llamado de un vecino avisándonos que dos grandes árboles arrancados de raíz estaban tirados en un terreno baldío con las raíces desnudas”.

El edil relató que “fuimos a verlos y la imagen era desoladora, triste: árboles gigantes tirados, bastante castigados, se notaba que habían sido arrastrados y las eslingas de acero que colgaban de las ramas daban cuenta de cómo habían sido arrancados” remarcando que “ahí decidimos tomar acción, empezamos a llamar a conocedores de árboles para ver qué posibilidades teníamos de recuperarlos y no nos daban muchas esperanzas. No me doy por vencido fácil, cargamos los árboles en un camión y los llevamos a los invernaderos de Ricardo y Elba que nos estaban esperando para ponerse manos a la obra en la recuperación de los árboles”.

Finalmente, el Concejal Paulino Rossi hizo referencia a su visita a Ricardo y Elba e indicó que “ayer, cuando volvimos, a lo lejos y apuntalado podíamos ver a unos de los árboles de pie, con el cuidador regándolo en plena recuperación. Solo el pino pudo salvarse y aún le queda un tiempo largo de recuperación. Sin el llamado de un vecino y sin la dedicación y el cariño por la naturaleza de Ricardo y Elba esto no hubiese sido posible” enfatizando que “este es el camino que debemos seguir y trabajar para lograr un cambio cultural profundo en Río Grande