La UOM defendió a los “faltadores compulsivos” y Brightstar no los despedirá

Tras tensas negociaciones entre representantes de la Unión Obrera Metalúrgica y referentes de la firma Brightstar, no habrá reducción de personal en esta planta metalúrgica.

Desde la fábrica habían manifestado su intención de recortar en 20 puestos su staff total, apuntando directamente a “faltadores compulsivos” que tenían un alto grado de ausentismo y obstaculizaban la normal producción diaria.

Sin embargo, el gremio rechazó esta posibilidad y consiguió que estos operarios impuntuales no sean despedidos, sino suspendidos: por 20 días no concurrirán a trabajar y durante ese periodo no cobrarán su sueldo.