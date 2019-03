Histórico: El Concejo Deliberante sesionó dentro de la Carpa de la Dignidad

En el marco del acto de inauguración de la Carpa de la Dignidad, los Concejales realizaron una Sesión Simbólica en la que reivindicaron la Gesta de Malvinas y reclamaron por la defensa de la Soberanía Argentina del archipiélago usurpado por el Reino Unido.

La decisión fue adoptada el día lunes dado que la inauguración de la Carpa de la Dignidad estaba pautada para el mismo horario que la celebración de la II Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante ´por lo que los ediles, a propuesta de la Concejal Miriam Mora, decidieron realizar toda la logística para poder sesionar en la Carpa de la Dignidad.

De esta manera, los Concejales participaron de la inauguración de la Carpa con la presencia de ex combatientes, el Intendente de la ciudad, Gustavo Melella, el vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Arcando; Legisladores provinciales; funcionarios municipales; y público en general.

Tras las palabras del Presidente del Centro de Veteranos de Malvinas Roma Alancay y el tradicional corte de cintas, se procedió a la realización de la Sesión de la que tomaron parte el Presidente de la institución, Alejandro Nogar, y los concejales Miriam Mora; Paulino Rossi; Verónica González; Laura Colazo y Raúl von der Thusen.

Tras entonarse las estrofas del himno nacional, el Presidente de la institución, Alejandro Nogar expresó “agradecimiento a los ex combatientes” por “permitirnos estar acá, sabiendo que los protagonistas son ustedes y agradeciéndoles lo que han hecho por la Patria y por la posibilidad de realizar esta reunión histórica acá en la Carpa.

“Una Sesión Honorable”

La concejal Verónica González hizo uso de la palabra para expresar que la Sesión llevada adelante “es honorable por esta posibilidad de estar aquí hoy como representantes de una institución pública como lo es el Concejo Deliberante”.

Por lo que “en nombre de todos los Concejales le agradecemos a Roma Alancay y a toda la institución que representa y nos llena de orgullo”.

Y remarcó que “la causa Malvinas está y estará siempre ligada a la conformación de Nación y desde 1833, excepto vergonzosas excepciones se ha sostenido el justo reclamo a esta causa”.

Por lo que “en este período que me toca transitar en el Concejo Deliberante he observado como la Resolución 2065 del año ´65 que reconoce formal y expresamente la existencia de disputa entre los usurpadores del Reino Unido y la República Argentina que se vio pulverizada por la llegada del Acuerdo Farradory – Duncan; dañando el tejido institucional y desarticular políticas de Estado”.

Por lo tanto “insistimos en que en esta ciudad nuestro compromiso es y será inclaudicable porque así lo sentimos todos los ciudadanos” y además “vamos a seguir denunciando la flagrante violación a nuestra Constitución que peligrosamente, con políticas de entrega se lleva adelante desde hace tres años y que es muy peligrosa”.

Y “estamos instando a debatir el acuerdo en la Cámara de Diputados, evitar la violación de nuestra Constitución; denunciamos el exceso de las atribuciones para avanzar a espalda de los ciudadanos que es imperdonable y lo que cada uno de nosotros vamos a seguir diciendo”.

Y “en honor de nuestros héroes veteranos que nos educan a diario, nosotros vamos a seguir diciendo es que no vamos a entregar soberanía, no vamos a entregar nuestros recursos naturales y no vamos a reducirnos a mera logística aérea” y también “instamos a seguir malvinizando la Patria; honrando a nuestros héroes y seguir accionando en cada rincón de la Patria porque Malvinas es Argentina y honor y gratitud a nuestros 649 guardianes de soberanía”.

“Una sesión histórica”

A renglón seguido, hizo uso de la palabra el concejal Raúl von der Thusen quien expresó que se trata de un día en el que los ex combatientes “son los protagonistas, nosotros simplemente queríamos estar presentes en este lugar en homenaje a ustedes y me parece que es un acto democrático de muchísima importancia y es histórico porque es la primera vez que lo hacemos en este lugar y agradezco que nos hayan abierto la puerta de este lugar que creo que ya le pertenece a todo el pueblo de Río Grande”.

“Nuestros nietos van a seguir manteniendo viva esta llama”.

El concejal Paulino Rossi, en tanto, expresó que “solo un riograndense sabe lo que significó la Gesta de Malvinas porque la Guerra se vivió como en ninguna otra ciudad” y recordó que en aquella época “yo era muy chico y todavía se me pone la piel de gallina cuando se escucha una sirena y es difícil de poder explicar a quien no lo vivió”.

Pero destacó que “con el tiempo tuvimos la suerte de contar con héroes anónimos que tuvieron distintos roles en la ciudad que quizás pasaron desapercibido pero que tenían algo distinto que era el hecho de haber puesto en riesgo su vida en defensa de la Patria”.

“Muchas veces me pregunto cómo es posible que en una ciudad que ha crecido 10 veces en comparación con la población de 1982, tenga tan presente esa guerra de Malvinas y eso es gracias a Ustedes (en referencia a los ex combatientes), reflexionó Rossi quien consideró que gracias a los veteranos “nuestos hijos y nuestros nietos van a seguir manteniendo viva esta llama”.

Y auguró que “día a día vamos a ser cada vez más grande este recuerdo de Malvinas y para los riograndenses será la fiesta Patria más importante el 2 de abril” por lo que agradeció el “esfuerzo y el quehacer diario” de los veteranos de quienes “todos estamos orgullosos”.

“Un sentido homenaje”

Por su parte la Concejal Laura Colazo expresó que los Concejales “estamos muy agradecidos de que los veteranos nos hayan permitido realizar la primera sesión del año en la Carpa de la Dignidad. Para nosotros resulta un honor y es histórico, ya que es la primera vez que un cuerpo de concejales sesiona en este lugar tan simbólico para los riograndenses”.

Y en tal sentido señaló “nuestro más sentido homenaje a nuestros veteranos y caídos y vemos con mucho orgullo cuanto ha crecido esta tradición y cómo se mantiene vivo nuestro reclamo soberano. Esta semana de Malvinas es la expresión de la manera de un pueblo de construir soberanía”.

“Regar la semilla que estamos dejando en muchos estudiantes”

Finalmente la concejal Miriam Mora también expresó agradecimiento por la predisposición de los ex combatientes entendiendo que “es una obligación y un compromiso para seguir generando cultura malvinera” entendiendo que “siempre que tengo la oportunidad de llevar la bandera de las Malvinas fuera de la provincia, la llevo y de contarles a todos el nombre completo de mi provincia y de que nosotros defendemos la soberanía de nuestra provincia y nuestro país”.

Y aseguró que “cada vez que alguien viene a compartir la Vigilia por Malvinas dicen que es la primera vez que ven una similar, por el acompañamiento de la comunidad, de las instituciones pero especialmente por la lucha cotidiana de nuestros ex combatientes”.

Y recordó que “en Tierra del Fuego, y especialmente en Río Grande, Malvinas es algo que no se discute y necesitamos el acompañamiento de todas las instituciones porque hay cuestiones que todavía reclamamos como la anulación del acuerdo Forradory – Duncan y es necesario que todos hablemos de Malvinas y continuemos la cultura malvinense para regar la semilla que estamos dejando en muchos estudiantes”. Y cerró, “Patria sí, Colonia no, las Malvinas son Argentinas, hoy y siempre”.

Finalmente el titular del Centro de Veteranos de Guerra, Roma Alancay pidió que se reforme la Ordenanza para bautizar espacios públicos con nombres de ex combatientes dado que “10 años para poner el nombre de un veterano es mucho tiempo, por lo que se pidió que se reduzca a tres años y presentó una nota con algunos nombres de héroes que ya han desaparecido físicamente”.