Arcando pidió “el máximo rigor de la ley” para el autor del incendio de la escuela Nº 20

Yanina Delgado, madre de un estudiante que asiste a la Escuela 20, víctima de un incendio, recibió en su domicilio al vicegobernador Juan Carlos Arcando: Durante el encuentro le expuso la desazón que vivieron todos los padres de la malograda escuela. Carlos Arcando lamentó que “el incendio a esta escuela fue un hecho gravísimo porque llegar al extremo de incendiar un establecimiento no debería ocurrir nunca”.

“Mis dos nenes eran alumnos de esa escuela, uno de ellos ya egresó y el otro continúa cursando cuarto grado. El incendio fue un golpe durísimo para todos los papás, la verdad que nos afectó muchísimo ese mismo esa misma noche y al día siguiente. Entre los papás nos empezamos a mandar mensajes y la verdad que fue un momento de pesadumbre, los nenes lloraban y nosotros con la impotencia de no poder hacer nada, pero con esa mezcla de emociones también la satisfacción de todos se pusieran las pilas para que se resolviera, de hecho, los chicos solo perdieron un día de clases, lo que es espectacular porque es lo que más nos preocupaba”, dijo la mamá.

“Los chicos se distribuyeron en distintas escuelas, el lunes estuvimos reunidos con el Ministro de Educación (profesor Diego Romero) que se puso a disposición para todo lo que necesitáramos y que las medidas que había tomado el Gobierno era para el bienestar de los nenes, no sacarlos del barrio porque si bien nos comentó que instituciones privadas con instalaciones más grandes se habían ofrecido tener a los chicos, la idea era no sacarlos del contexto del barrio; hay chicos que quizás no tienen para tomarse un remis o un colectivo para trasladarse a otro colegio fuera del barrio porque la mayoría de los nenes son de ese barrio y zonas aledañas que van caminando”, agregó. La mamá elogió el gesto ministerial y lo calificó de “oportuno y ejemplar”.

Consultada sobre la distribución de los alumnos, Yanina Delgado detalló que “cuarto, quinto y sexto están en el Colegio Alicia Moreau de Justo (ubicado detrás de la escuela siniestrada) por lo que los chicos están prácticamente en el mismo terreno, en el mismo lugar; y, los otros chicos más pequeños, de primero, segundo y tercer grado, están en la Escuela Provincial N° 21 que está medianamente cerca”.

Destacó que “los establecimientos educativos nos recibieron muy bien, nos dieron la tranquilidad a los papás, en el Alicia Moreau de Justo nos dieron toda un ala para nuestros hijos y en los recreos no se juntan”.

Asimismo, la mamá recordó que “los chicos también tenían en la Escuela 20 un grupo de scouts que realizan actividades comunitarias los días sábados y el barrio y su escuela son parte de la comunidad de esa zona y por eso para nosotros también fue un golpe durísimo”.

Agregó que “espero que la justicia actúe con esta persona –más allá de que no quiera declarar- esté donde tenga que estar; es decir, preso, porque si se lo libera, seguramente cometerá el mismo delito de incendiar otro establecimiento educacional, porque generalmente este tipo de personas tiene la misma intencionalidad siempre”.

El Vicegobernador compartió que “me duele profundamente este tipo de hechos que atentan contra la comunidad fueguina y la rechazo totalmente y espero que la justicia aplique el mayor rigor de la ley con aquél que comete este tipo de delitos”.