A primera hora de la mañana de este miércoles, un hombre decidió encadenarse en la puerta del Concejo Deliberante a modo de protesta.

Se trata de Héctor Mario López, quien hasta el año 2013 se desempeñaba como agente dentro del cuerpo deliberativo, cuando se jubiló.

Ahora, López reclama que su hija ocupe el puesto que él dejó vacante, pedido que fue rechazado por el presidente del Concejo Deliberante, Alejandro Nogar.

“El día lunes tuve una reunión con el presidente del Concejo, le pedí por la situación de mi hija que no tiene trabajo, pero no me dieron solución”, relató.

El hombre aseguró que se mantendrá en el lugar hasta que tenga una respuesta favorable, a pesar de que es difícil que su solicitud tenga positiva recepción.