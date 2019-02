Por falta de dinero, debieron postergar la operación del joven Benjamín Gómez

Benjamín Gómez, el joven no vidente de nuestra ciudad que conmovió el corazón de todos los vecinos con su voz, se vio obligado a postergar su viaje a China por falta de dinero.

Así lo confirmó su madre, quien anunció que el traslado previsto para marzo deberá aguardar hasta mediados de abril-mayo, ya que no se logró recolectar el monto que exige la clínica especializada de Pekin para realizar el tratamiento que podría devolverle la vista a Benja.

La familia debía reunir 50 mil dólares, de los cuales apenas logró juntar menor de la mitad para poder pagar el traslado del joven y su acompañante, más la estadía en el país vecino.

El mensaje de la madre

Buenas tardes, les queria decir, q tuvimos q cambiar la fecha de viaje para el tratamiento de Benjamin. , por q lamentablemente no pudimos llegar a recaudar todo para dicho viaje… La nueva fecha q nos dieron, explicando la situacion q estamos, será para el día 14 de abril hasta el 1 de mayo, no es fácil cambiar la fecha, ya q es un Hospital Internacional q van mucha gente del mundo…. No me rindo, porq se q todos estamos económicamente en una situacion difícil, Pero aún asi la gente nos ayudó y sigue dándonos fuerzas para seguir trabajando… Esperemos q nos sigan ayudando en la difucion a ustedes los periodistas, y la gente la verdad q estoy muy agradecida …. Sola esto no se puede hacer y seguire llamando a nuestros senadores, legisladores y concejales para pedir su ayuda, a nuestros gobernantes también, por q están para eso, para ayudar al pueblo y esto es algo q nadie se va a olvidar,,, algunos nos ayudaron y se mantienen en contacto para saber cómo vamos , otros brillan por au ausencia, sin contestarnos los msj, llamadas o notas q les presentamos, se q el tiempo les ayudará a contestarnos… si todos nos unimos, será más fácil… Otra ves gracias a todos q nos ayudaron y seguiremos trabajando…