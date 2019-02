Paritarias 2019: Comienza la negociación con los docentes

Este lunes a las 13 horas, comenzarán oficialmente las paritarias 2019 en la provincia de Tierra del Fuego, con la primera negociación salarial entre el Ejecutivo y un gremio local.

El primer turno será del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), que a través de sus voceros ya adelantó que exigirá al Ejecutivo una recomposición salarial acorde a las proyecciones inflacionarias para el año en curso.

Desde el gremio ya adelantaron que no aceptarán sumas no remunerativas que no sean incorporadas al salario básico de los docentes, ni tampoco aumentos por decreto como ocurrió en otras oportunidades.

En caso de que el Gobierno utilice alguna de estas herramientas para cerrar la discusión, el comienzo del ciclo lectivo 2019, que se inicia en apenas dos semanas, podría correr peligro.

El martes, el resto

También está previsto, de acuerdo a las notificaciones del Ministerio de Trabajo, que el día martes llegue el resto de los sindicatos a la sede de la cartera laboral.

El 19 de febrero a las 11 horas será el turno del Escalafón Húmedo, en tanto el mismo día pero a las 13 horas le toca a los gremios del Escalafón Seco.

Un aumento al básico

Si bien no hay porcentajes que se hayan dado a conocer, todos los referentes del Gobierno provincial ya adelantaron que, en el marco de las discusiones salariales de este año, todos los sindicatos estatales (ATE, SUTEF, UPCN, ATSA) recibirán un aumento en el salario.

Aún se desconoce si el mismo será otorgado en cuotas o si se implementará, como en otros sectores, una “cláusula gatillo” para salvaguardar el potencial incremento.