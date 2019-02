En la mañana de este domingo, una publicación en uno de los grupos de Facebook más populares de la ciudad se volvió viral a los pocos minutos.

Es que un chofer de la línea Citybus compartió el tierno mensaje que una joven usuaria le dejó al subir a una de las unidades.

“Nos cambió el día a mi y a mis compañeros”, reconoció el hombre, que agradeció públicamente el gesto de la mujer.

El mensaje

Hola mi nombre es Alejandro sala y soy chofer de citybus disculpen que use este medio pero quería agradecer este gesto hoy 24/02/19 trabajando en mi turno pasaba por charca 13 en la garita de mazarello y río grande paro en la parada sube una chica y me.deja este presente que les muestro algo que nos cambio el día a mi y mis compañeros por que la chica no esperaba un colectivo en particular es hermosos cuando se reconoce el trabajo que estamos haciendo empresa y chóferes todos desde los que están dentro de la empresa asta los que salimos a manejar le agradezco mucho a esa chica que tuvo este gesto de esperar un colectivo 9:20 de la mañana y a su familia ya que demuestra la crianza que tiene gracias de parte de mis compañeros de la empresa y de mi por que esto nos dan fuerza a seguir mejorando