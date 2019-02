Adiós a un clásico: Cerró la disquería Rock & Roll 

Parece mentira que, después de tantos años, vaya a cerrar la persiana. Es que parece difícil que algún jovencito (ya no tan joven) no haya abierto la puerta de la disquería, tras tomar un helado de Lusso frente a la plaza, para buscar el disco de su artista preferido

Porque el nombre no debía engañarte. Sí, ibas a escuchar rock al entrar y, también es verdad, la “pinta” y la voz de Mario terminaba de despejar las dudas: estabas en Rock & Roll. Pero allí encontrabas de todos, hasta el último disco del artista pop del momento (de paso te llevabas una “calco” de Iron Maiden).

Fueron veinte años, en varias direcciones, pero es momento de decir adiós. La noticia fue confirmada por sus propietarios con varios días de anticipación a través de Facebook, mientras liquidaban el remanente que había quedado disponible.

Pero este jueves se terminó: a las 20 horas de hoy cae uno de los grandes. La Disquería Rock & Roll cierra definitivamente sus puertas, ahogada por una situación económica cada vez más difícil de sobrellevar.

Con el cierre se van años de lucha por hacer frente a un modelo que se transforma y no da tiempo adaptarse. En dos décadas pasamos del casette al CD, del CD a bajar música del Ares y de ahí a los pen-drive. “La gente ya no compra discos”, dicen, y si bien no es del todo cierto, ya no es lo que era.

Pero con este cierre se van también cosas más importantes: la sonrisa del dueño, su recomendación y la posibilidad de, como en pocos lados, entablar una amistad cuando ibas en busca del último disco de tu ídolo.

El mensaje de los propietarios de la disquería

NADA DE TRISTEZA NI DE LLANTOS…YA ME DESPEDIRE FORMALMENTE DE TODOS…ESTO ES SOLO PARA RECORDARLES QUE HOY JUEVES 28 DE FEBRERO ES EL ULTIMO DIA DE ATENCION AL PUBLICO…Y LAMENTABLEMENTE SOLO EFECTIVO YA QUE EL SERVICIO DE POSNET NO LO TENGO MAS PORQUE TELEFONICA FUE DEMASIADA RAPIDA CON MI SOLICITUD DE BAJA DEL SERVICIO JAJAJA….LOS ESPERO…NO SE DUERMAN..ABRAZOS AMIGOS,AMIGAS Y AMIGUES …