El Gobierno de Tierra el Fuego develó que no forma parte de su agenda productiva la instalación de salmoneras en el canal de Beagle, aclaración que trajo alivio a los sectores ambientalistas que se manifestaron en contra de tal emprendimiento en aguas fueguinas por sus fuertes consecuencias sobre la fauna y flora marinas.

“Ya con los resultados preliminares en la mano del estudio realizado por la consultora Noruega, se descarta avanzar con la cría de salmónidos en el Canal. Es decir, en ese marco, el Gobierno saca de agenda la posibilidad de avanzar porque ya queda en claro que el método convencional, de jaulas en mar, genera un marco de desarrollo que va en contraposición con el modelo de desarrollo sostenible que tiene el Gobierno para el Canal Beagle” aseveró el titular de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS), Guillermo Worman.

El funcionario precisó además que “no vamos a realizar otro estudio alternativo a éste, ni sobre la modalidad de explotación tradicional ni sobre otras nuevas, porque como Gobierno tenemos otras prioridades, que pasan por generar desarrollo sostenible y puestos de trabajo de manera compatible con el cuidado del medio ambiente”.

“En la reunión que tuvimos hoy, quedó en claro que de ninguna manera esa iniciativa está dentro del marco de los proyectos que el Gobierno quiere llevar adelante”, aseveró y de esa forma zanjó así definitivamente una cuestión que en los últimos tiempos generó controversia con distintos sectores sociales.

Worman precisó que esta definición política, sustentada técnicamente, le fue comunicada ayer por la gobernadora Rosana Bertone, durante un encuentro que mantuvieron para “repasar las diversas inversiones que la provincia está realizando en materia de saneamiento y los impactos positivos que está teniendo en materia ambiental y de salubridad”.

Además, sostuvo que se manejó un criterio de prudencia, ya que “entendíamos que hasta no tener una base científica sobre la viabilidad o no de un proyecto de estas características, no se contaba con elementos ciertos para dar una definición sustentada”.

Finalmente, Guillermo Worman apuntó que “como Gobierno tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sobre una base cierta y fundada. Ahora, ya con este estudio preliminar terminado, el resultado no alienta al Gobierno a avanzar en la implementación de esta industria”.