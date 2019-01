“La feria en tu barrio” resultó un salvataje para algunos comercios en 2018

Desde la dirección de Participación Ciudadana, el director general, Javier Calisaya, realizó un recuento de las diferentes ferias barriales que se sucedieron a lo largo del año 2018 en todos los sectores de la ciudad. Según informó, se vendieron más de 150000 kilos entre carnes y verduras, 3200 maples de huevo y 22700 productos de limpieza. El programa tiene como objetivo poder abordar las necesidades de los vecinos en el marco de la crisis que atraviesa la provincia.

En este sentido, Calisaya sostuvo que “hay un balance en términos positivos, porque cuando uno decide encarar un programa municipal, creo que es atento a la necesidad de la gente” pero que, a su vez “en términos de cuestiones laborales, económicas, de derechos sociales, creo que ha sido un año negativo para mucha gente que la verdad se ve preocupada por el tema del trabajo, si puede seguir trabajando o no, en el caso de la provincia, el avance contra la industria ha sido preocupante y eso le genera muchísima preocupación a la gente”.

“Creo que la Municipalidad ha avanzado en programas especiales que tienden al cuidado de la gente –señaló el funcionario-, a preservar también estas cuestiones básicas que tienen que ver con la alimentación y con la dignidad y, en esto, hemos trabajado conjuntamente con muchas áreas para poder avanzar en ese cuidado, en esa preocupación que deben tener las familias”.

Asimismo, afirmó que “creo que es positivo en términos de poder analizar, poder palpar esa sensibilidad social y acompañar a la gente, especialmente a los sectores más vulnerables”.

“Si la gente no tiene plata no puede comprar, por ende, también los comercios no vende y tiene que cerrar” añadió el director general del área, al tiempo que remarcó que “hay un círculo virtuoso que tenemos que ir generando en la economía local y poder garantizar que la gente pueda seguir comprando y consumiendo y los comerciantes vendiendo y sosteniendo los puestos de trabajo”.

Proyecciones para 2019

Para el próximo año, “esperamos profundizar las políticas sociales de protección, pero también crear otras. Creo que es interesante la cuestión de recuperar la articulación con los almacenes de barrio, poder ver la posibilidad de generar otras alternativas de provisión de alimentos quizás en mejores condiciones de calidad y precio” indicó.

Por último, Calisaya expresó que “nos espera un año donde como gestión también nosotros vamos a renovar en la sociedad, tenemos que renovar la esperanza en la gente en este proyecto político que conduce Gustavo Melella y que esperamos, en lo posible, que también se genere en la provincia y Nación”.