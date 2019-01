Autoridades homenajearon al ex goberandor fueguino Ernesto Campos

Este viernes 18 de enero, el vicegobernador Juan Carlos Arcando y el comandante del Área Naval Austral contraalmirante Eduardo Traina junto a miembros de la legislatura y autoridades municipales, participaron del acto central de conmemoración del 32 aniversario del fallecimiento del ex gobernador Ernesto Campos, quien fuera titular del ejecutivo fueguino entre los años 1958 y 1963. También participaron del acto familiares y amigos del ex mandatario.

Arcando destacó que Campos gobernó “tomando importantes decisiones, con una acción de gobierno fecunda y un gran empuje personal” y agregó que “la obra pública constituyó una herramienta clave para generar desarrollo, por eso extendió el gas natural a Río Grande y la provisión de gas envasado en Ushuaia, construyó viviendas, hospitales, escuelas, fomentó el turismo, preservó la zona franca, incentivó la radicación de industrias, inauguró la primera emisora de radiodifusión y creó el Parque Nacional de Tierra del Fuego, entre muchísimas otras acciones que contribuyeron al engrandecimiento de la Provincia”.

Por su parte, el contraalmirante Eduardo Traina aseguró que “es un orgullo poder hacer un homenaje a aquellos que han contribuido al desarrollo de la provincia, sobre todo alguien que ha sido parte de la Armada Argentina. Es un gusto y un honor reconocer su legado. Él ha sido uno de los baluartes que contribuyó al desarrollo turístico de la ciudad en los años 50, cuando no había prácticamente nada. Siempre es bueno tener en las Fuerzas un ejemplo por su trabajo específico. El dejó un legado para las nuevas generaciones”.

“Ernesto Campos fue un hombre de grandes sueños y con una clara visión del futuro de Tierra del Fuego, y a estos sueños les sumó mucho trabajo y dedicación para hacerlos realidad” recalcó Traina.

Después del acto, Cecilia Daviu Campos, nieta del ex gobernador expresó que “siente mucho orgullo por Campos. Siempre me emociono al escuchar alguna anécdota nueva. Cada vez más gente concurre y participa en los diferentes reconocimientos. Mi abuelo era un personaje que cuando era diputado venía y alquilaba, no quería que le dieran nada. No quería jubilación de privilegio, estaba enamorado de Tierra del Fuego , nunca tuvo interés personal y me parece que es un ejemplo para las nuevas generaciones”.

La culminación del acto estuvo a cargo de las distintas autoridades que depositaron ofrendas florales en el monumento que recuerda al gobernador Ernesto Campos en el Cementerio de Antiguos Pobladores de Ushuaia.