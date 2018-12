Tras el faltazo a la sesión especial de los Concejales Von der Thusen, Colazo y el intento de salir de licencia por parte de María Eugenia Duré, el Edil y referente de la UCR, Paulino Rossi, adelantó que “vamos a impulsar una ordenanza para que el Concejal que no asista a una sesión esté obligado a devolver el sueldo”.

Rossi remarcó que “no había ninguna razón lógica para que los Concejales que no estuvieron en la sesión se fueran de la ciudad” remarcando que “a cada uno de los vecinos de Río Grande, que trabaja y cumple con sus obligaciones no se les permite faltar por que sí” enfatizando que “si lo hace seguramente lo echan de su trabajo, lo suspenden y le descuentan el sueldo”. “En el Concejo debemos hacer lo mismo, sancionar y descontar el sueldo a los parlamentarios que no vayan a trabajar”.

“Es muy alto el costo de la dieta de los Concejales, como para que no vayan a trabajar” explicó el Radical e indicó que “no se trata de perseguir a nadie, sólo se trata de una cuestión de equidad. De entender que si sólo tenemos 12 sesiones al año, al menos tenemos que ser responsables con esos encuentros, no podemos ser tan irresponsables de faltar ese día tan importante para la democracia”.

El Concejal adelantó que “vamos a presentar varias iniciativas que tiendan a eliminar los privilegios de los funcionarios públicos” entendiendo que “por ser Concejales tenemos una importante dieta, creo que es un beneficio económico más que significativo y por ello no podemos permitirnos el lujo de faltar a las sesiones”