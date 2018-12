Colazo, Von der Thusen y Duré explicaron su faltazo en la sesión de ayer

Este viernes por la mañana los concejales María Eugenia Duré, Raúl von der Thusen y María Laura Colazo realizaron una conferencia de prensa para explicar los motivos por los cuales no participaron de la sesión especial en donde se aprobó el presupuesto 2019.

Al respecto el concejal Von der Thusen señaló que “nosotros no es que no vinimos porque no queremos trabajar, siendo que acá nos encuentran todos los días trabajando, y llevando adelante la gestión que nos encomendó el pueblo de Río Grande, pero lo que no podíamos hacer era convalidar una sesión que a nuestro entender estaba mal convocada, y presidida por la concejal González que no debería estarlo, dado que la concejal Duré, a cargo de la intendencia había presentado un memo a partir de las 14:00 horas que no iba a estar en la ciudad, y la hicieron esperar por más de cuatro hora con una violencia institucional increíble, sin precedentes”.

Puntualizó que “la concejal González no podía estar presidiendo la sesión porque era como que la estuviera presidiendo el intendente Melella, donde un Poder no puede estar a cargo de otro Poder”, sostuvo, al tiempo que agregó que “esta violencia institucional no es para nosotros que somos aves de paso, que somos políticos, sino para todos los vecinos”.

Remarcó que con lo aprobado ayer nos “ajustaron, nos metieron un impuestazo, y nosotros ayer no vinimos a la sesión porque estuvimos hasta último momento negociando con el Cuerpo de Concejales para que esta sesión no se lleve adelante, dado que fue una sesión que ajustó a todos los trabajadores de Río Grande, siendo que hace una semana en la última sesión en la que estábamos los siete concejales aprobamos por la mayoría de cuatro concejales el congelamiento de impuestos para el año 2019, pero ahora con una mayoría inventada, de dos concejales, aprobaron un impuestazo, porque la concejal González estaba a cargo de la intendencia a pesar que presidió la sesión, y su voto para mí no tiene ninguna validez, por lo cual ha sido una aberración institucional”.

“El estado no es una empresa, sino que tiene un fin que es el bien común”

Por su parte la concejal Colazo indicó que “nosotros si estuvimos presentes en la sesión en la que se trató la cuestión del aumento de los impuestos, y esa sesión fue la última sesión ordinaria que tuvimos, ahí estuvimos los siete concejales que representamos a los vecinos de la ciudad, debatimos durante horas si era o no pertinentes congelar los impuestos de Río Grande, y ganó la postura de la mayoría, donde los cuatros concejales dijimos que no se aumenten los impuestos durante el 2019 porque los vecinos de la ciudad no están llegando a fin de mes, dado que hay catorce mil personas que se inscribieron para pedir trabajo, para pedir capacitación, porque tenemos infinidad de vecinos que van al área social del Municipio a pedir ayuda, de estudiantes que necesitan becas para finalizar sus estudios, porque tenemos un montón de demanda social, y nosotros entendemos de que no era justo aumentar los impuestos porque Río Grande está viviendo un contexto de crisis, de crisis económica, social, de una crisis hasta a nivel de cómo nos estamos vinculando, estamos viviendo un momento de violencia política, pero es el reflejo de la violencia que genera la falta de recursos”.

Asimismo mantuvo que nosotros “planteamos una cuestión equitativa, pero somos muy respetuoso del intendente, y de sus funcionarios, pero sucede que a veces los funcionarios, sobre todos los que están en el área de Finanzas están con una computadora, siguiendo cálculos matemáticos, viendo que le cierren los números, pero el estado no es una empresa, sino que tiene un fin que es el bien común, que es proteger a las familias de Río Grande, y nosotros creemos y lo seguimos sosteniendo que la mejor medida era congelar los impuestos, y que no haya aumentos”.

En tal sentido remarcó que “este proyecto que se aprobó, que fue el congelamiento de impuesto para el 2019, una vez aprobado pasó al Ejecutivo, donde el intendente tenía dos caminos, vetarlo, o promulgarlo, pero el intendente se fue de la ciudad por motivos particulares, pero nos hubiera gustado que tome la decisión antes de viajar, y que evitara este escándalo institucional, siendo que tiene la facultad de hacer una u otra cosa, pero no lo hizo y se fue”.

“En ese momento quedó el concejal Nogar a cargo de la intendencia, quedamos seis concejales, posteriormente se fue el concejal Nogar, y la concejal Duré quedó a cargo de la intendencia, inmediatamente nos comunicaron tres concejales sobre la sesión especial para este jueves, sin consultarnos sobre el temario, y sin respetar el proceso de sanción de la ordenanza de congelamiento aprobada la semana pasada, siendo que en el orden del día incluyeron el aumento del 24% de los impuestos, por lo cual nos parecía que no podíamos sesionar porque todavía está en proceso de sanción la otra ordenanza, entonces nos preguntamos cual era el apuro de sesionar ayer, y la respuesta era que tenían una mayoría para aprobar el aumento de impuestos”.

Finalmente expresó que “para nosotros la sesión es nula porque los funcionarios municipales no le quisieron firmar el decreto de ausencia a la concejal Duré, de forma que la concejal González haciendo una interpretación amplia de la Carta Orgánica se siente como Presidente de la sesión, cuando ella estaba a cargo de la intendencia, y votó el presupuesto estando a cargo de la intendencia, por eso decimos que esa sesión es nula, y de ninguna manera íbamos a estar presente en la sesión porque se hizo a espalda de la Carta Orgánica, de la gente y de los concejales que representan a los vecinos de Río Grande, entonces queremos que primero el intendente vuelva, estamos atravesando una institución muy grave desde lo institucional, pero el Concejo Deliberante ya se expresó y le dijo que no al aumento de los impuestos, pero estos concejales estamos evaluando los pasos a seguir para pedir la nulidad de la sesión, o el mismo intendente vetando lo que sucedió ayer nos puede permitir rediscutir todo de vuelta”.

“No se puede aprobar el proyecto más importante de la ciudad con solo dos concejales”

En tanto la concejal Duré manifestó que “fue lamentable la sesión del día de ayer, donde solamente dos concejales aprobaron no solamente el presupuesto 2019, sino que también un aumento de los impuestos del 24%, cuando en realidad nos quisieron hacer creer que era una bonificación, y no es así”.

Además recordó que “tanto al secretario Tita, como Bahamonde les habíamos comentado que no íbamos a acompañar ningún aumento de los impuestos, y nos sorprendió que tres concejales llamaran a una sesión especial, sabiendo que no íbamos a poder estar todos porque algunos estaban de viaje, entre ellos el intendente Melella, y el Presidente del Concejo Alejandro Nogar, pero todos los artilugios políticos que hicieron los tres concejales fue para poder votar un presupuesto que viene con un aumento de los impuestos del 24%, nosotros no lo íbamos a convalidar, y no nos dieron la posibilidad de cuestionar algunos puntos del presupuesto que no estábamos de acuerdo”.

Por lo cual consideró que lo “que sucedió este jueves es muy grave, es grave desde lo institucional, no podemos aprobar el proyecto más importante de la ciudad con solo dos concejales, dado que la concejal González no debería de haber sido parte de la sesión, esa es la gravedad institucional que nosotros estamos reclamando en este sentido al intendente Melella, quien es responsable de lo sucedido en este Concejo Deliberante porque ha mandado a los concejales Rossi, Mora y González a que llamen a esta sesión especial, sin anteriormente haber vetado o promulgado la ordenanza del congelamiento de los impuestos para el 2019, el intendente no quiere pagar el costo ante los vecinos de que le aumentaba los impuestos, y quiso que todos los concejales seamos parte de una sesión que no se debería haber llevado adelante”.

“Llamaron a una sesión a espalda de los demás concejales, minutos después de que nos enteramos que el intendente iba a vetar la ordenanza aprobada, pero después nos piden consensos y debate, pero en esta oportunidad no lo hubo, y si bien lo pueden hacer legalmente y legislativamente, pero no es ético votar con dos concejales un presupuesto, y mucho menos un impuestazo”.

Además indicó que “los 300 millones de pesos que en teoría se perderían con el congelamiento de los impuestos expresados desde el Municipio no es así, sino que solamente se dejaría de recaudar menos de 100 millones de pesos”.

También relató lo sucedido ayer señalando que “tuvo que ver con una violencia de género, política e institucional, ayer a las 14 horas informé mi ausencia en el cuerpo deliberativo, a través de un memo interno en el que mis asesores lo llevaron a las Mesa de entrada del municipio, a las 14:15 ingresaron la nota por Mesa de Entrada, les dijeron que vuelvan en 30 minutos, dado que el Decreto que tenían que hacer debía ser refrendado por un secretario del Municipio”, describió y afirmó que “volvieron varias veces y nunca obtuvieron una respuesta favorable, por lo que me comunique con mesa de entradas, pedí que me comunicaran con la Secretaría privada del intendente, pero esa comunicación no pudo ser posible porque nadie me atendió”.

Posteriormente señaló que “me acerqué hacia el municipio, ahí me dicen que no había nadie, no atendían los teléfonos, por lo que pedí ver al secretario de coordinación Agustín Tita, viene su secretaria y me dice que no está en la ciudad, por lo cual nadie sabía de la existencia del Decreto, nadie lo había hecho, cuando yo lo había pedido dos horas y media antes, como el día anterior se lo había hecho sin ningún problema al concejal Alejandro Nogar”, expresó.

En este sentido indicó que “lo que hicieron ayer fue retenerme dentro de una oficina en la que estuve esperando tres horas, nadie se hizo presente, nadie atendió el teléfono, y recién entre las 16:30 y 16:45 me traen el Decreto para firmar y me dijeron que iba a buscar a un Secretario para que lo firme, luego a las 18:30 me pidieron que me retire porque tenían que cerrar las oficinas y no apareció ningún secretario, por lo que nunca me lo firmaron”.